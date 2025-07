DIRETTA NORVEGIA ISLANDA DONNE: TUTTO DECISO

Mentre nell’altra partita del girone ci si giocano i quarti, la diretta Norvegia Islanda donne sarà ridotta a una sorta di “amichevole di lusso” fra le due Nazionali nordiche allo stadio Arena Thun per la terza e ultima giornata del girone A negli Europei di calcio femminile 2025 alle ore 21.00 di stasera, giovedì 10 luglio.

Infatti, i risultati delle due giornate precedenti hanno già promosso la Norvegia, addirittura con la certezza del primo posto in classifica perché le norvegesi hanno vinto contro Svizzera e Finlandia, che sono le squadre a 3 punti, per cui c’è già anche la certezza di stare avanti ad entrambe qualunque cosa succeda questa sera.

Il discorso è diametralmente opposto per l’Islanda, che avendo perso contro finlandesi e svizzere è ferma a 0 punti ed è matematicamente eliminata, per di più senza ancora essere riuscita a segnare nemmeno un gol, quindi onestamente per le islandesi è stata una spedizione molto modesta in Svizzera.

Questa partita potrebbe quindi riservare sorprese, perché potrebbe interessare più all’Islanda per chiudere con dignità, piuttosto che alla Norvegia che penserà soprattutto al prossimo impegno nei quarti, che comunque sarà fra ben sei giorni. Vedremo allora se la diretta Norvegia Islanda donne andrà secondo le previsioni o darà almeno una gioia alla Nazionale già eliminata…

NORVEGIA ISLANDA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Da programmazione, ecco la diretta Norvegia Islanda donne in tv anche in chiaro su Rai Sport, quindi tramite Rai Play oltre a Uefa.tv per quanto riguarda la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ISLANDA DONNE

Molto particolare è l’analisi delle probabili formazioni per la diretta Norvegia Islanda donne. Le norvegesi infatti sono già ai quarti e la c.t. Gemma Grainger potrebbe fare turnover, quindi è solo un’indicazione di massima il modulo 4-3-3 con Fiskerstrand in porta, protetta dalla retroguardia a quattro con Bjelde, Harviken, Hansen e Lund; a centrocampo schieriamo il trio con Boe Risa, Graham ed Engen, infine il tridente d’attacco con Leonhardsen-Maanum, Hegerberg e Reiten

Meno calcoli per il collega Þorsteinn Halldórsson, perché l’Islanda è all’ultima uscita, ma ci saranno da equilibrare il desiderio di fare comunque bene e quello di dare spazio a chi finora ha giocato bene. Anche qui allora è puramente indicativo il 4-3-3 con Runarsdottir in porta; difesa a quattro con le due Arnadottir terzine e le centrali Viggosdottir e Sigurdardottir; a centrocampo Johannsdottir, Vilhjalmsdottir e Brynjasdottir; reparto a tre anche in attacco, con il possibile tridente composto da Albertsdottir, Jessen e Jonsdottir.

PRONOSTICO E QUOTE

La classifica dice Norvegia, le motivazioni chissà: il pronostico con le quote Snai sulla diretta Norvegia Islanda donne infatti non è così sbilanciato, con il segno 1 a 2,20, favorito ma non di moltissimo sul segno 2 a 3,10. Infine, un pareggio stasera a Thun varrebbe 3,40 volte la posta.