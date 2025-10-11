Diretta Norvegia Israele, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la sfida delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, gruppo I.

DIRETTA NORVEGIA ISRAELE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Norvegia Israele? Cerchiamo di fare il punto della situazione prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida, visto che tra pochissimi istanti gusteremo live questo match. Norvegia talentuosa ma discontinua e un Israele organizzato e sempre difficile da affrontare. I norvegesi, guidati da Erling Haaland, restano una delle squadre più pericolose in Europa dal punto di vista offensivo: 2,1 xG di media, 1,9 gol segnati, e 23 tiri a partita. Haaland da solo contribuisce per 0,89 expected goals ogni 90’, con una percentuale realizzativa del 27%, numeri da fuoriclasse assoluto.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! (basket A, oggi 11 ottobre 2025)

Al suo fianco, Martin Ødegaard è il cervello della manovra con 5 passaggi chiave a partita e 0,32 expected assists, mentre il giovane Nusa aggiunge imprevedibilità sulle fasce. L’Israele, invece, si affida alla compattezza e al lavoro collettivo: 1,0 xG prodotto, 1,1 gol segnati e 1,4 subiti. Possesso medio del 46%, tanta densità centrale e ottima disciplina difensiva (solo 8 tiri concessi di media). Gli israeliani però faticano a reggere il ritmo alto e le verticalizzazioni rapide. Adesso via al commento live della diretta di Norvegia Israele, si parte! (ag. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pineto Livorno (risultato 1-0) video streaming tv: subito Postiglione! (Serie C, 11 ottobre 2025)

DIRETTA NORVEGIA ISRAELE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire l’andamento della diretta Norvegia Israele grazie a Sky. L’emittente satellitare manderà in onda questa partita in televisione sul canale Sky Sport Calcio, il numero 202 per chi fosse abbonato. La sfida sarà visibile anche in streaming con l’applicazione di Sky Go.

NORDICI IN VETTA AL GRUPPO

Comincia sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18:00 la diretta Norvegia Israele. Presso l’Ullevaal Stadion di Oslo la capolista del girone I ospita la Nazionale che si colloca al momento in terza posizione in classifica sebbene abbia conquistato nove punti, ovvero gli stessi guadagnati pure dall’Italia del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Diretta/ Pergolettese Alcione Milano (risultato 0-1) streaming: la sblocca Pitou! (Serie C, 11 ottobre 2025)

I padroni di casa, saldamente al comando a quota quindici, non temono dunque affatto di perdere il primato tanto presto ed hanno piuttosto il desiderio di mantenere invariato il distacco che li separa dalle inseguitrici dopo aver rifilato una sonora goleada per 11 a 1 alla Moldavia nel turno precedente delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

I Leoni hanno sin qui ottenuto ben cinque vittorie in altrettante gare dalla prima giornata e non hanno alcuna intenzione di fermarsi tanto presto. Per Israele invece le cose sono ben diverse, a partire dalla difficile situazione vissuta in Patria che può sempre condizionare la mente dei calciatori, che auspicano di riscattare il morale dei loro connazionali quantomeno a livello calcistico.

Gli israeliani, costretti a giocare in campo neuto le partite in casa, arrivano dal KO patito per 4 a 5 contro gli Azzurri con gol di Tonali nei minuti di recupero. Dopo la sfida coi norvegesi, i biancoblu torneranno a vedersela contro gli italiani ed a quel punto il risultato finale potrebbe essere decisivo per stabilire chi potrà andare al Mondiale.

DIRETTA NORVEGIA ISRAELE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Norvegia Israele: i padroni di casa dovrebbero iniziare il match utilizzando il 3-4-3 con Nyland da portiere titolare, Ajer, Heggem e Wolfe come difensori, Ryerson, Thorsby, Berge e Myhre a centrocampo, Sorloth, Haaland e Nusa a comporre l’attacco secondo i rumors della vigilia. Il commissario tecnico Shimon dovrebbe invece impiegare il modulo 4-2-3-1 con Daniel Peretz tra i pali, Dasa, Lemkin, Nachmias e Revivo nelle retrovie, E. Peretz e Do Peretz sulla linea mediana, Khalalili, Gloukh e Solomon a rifornire l’unica punta Biton dall’inizio.

DIRETTA NORVERGIA ISRAELE, LE QUOTE

La situazione di classifica colloca i padroni di casa in una posizione decisamente privilegiata alla vigilia della diretta Norvegia Israele se si guarda alle quote emesse dai vari bookmakers. L’esito finale di questo incontro dovrebbe quindi essere appannaggio della formazione guidata dal fuoriclasse Haaland e Sisal ha deciso di non pagare il suo successo a più di 1.20. Il pareggio equivalente al segno x è una soluzione alternativa alquanto interessante essendo quotato a 6.50 mente gli ospiti hanno ben poche speranze di trionfare come suggerisce pure il 13.00 con cui viene indicato il segno 2.