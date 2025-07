Diretta Norvegia Italia donne streaming video Rai 1: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del quarto di finale agli Europei 2025.

NORVEGIA ITALIA DONNE (RISULTATO LIVE 0-0): MEGLIO LE AZZURRE

Il primo pallone di questa partita è giocato dall’Italia che oggi veste la maglia colorata di verde chiaro contro la classica rossa della Norvegia. I primi minuti di partita hanno un ritmo molto basso e lasciano parte ad una fase di studio che non offre grande spettacolo.

In queste prime azioni è l’Italia a cercare lo spunto offensivo soprattutto dalla sinistra con Bonansea. All’8′, infatti, arriva la prima grande occasione della partita con Caruso che riesce a sfondare centralmente in area di rigore ma non trova la porta al momento del tiro vanificando tutto. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA NORVEGIA ITALIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Attesa finita e dunque la diretta Norvegia Italia donne può prendere il via, ma prima dobbiamo sicuramente ricordare come l’ultima vittoria che la nostra nazionale ha raccolto contro le scandinave è anche abbastanza recente, stiamo parlando del febbraio 2022 nel corso della Algarve Cup, era finita 2-1 con i gol di Valentina Giacinti e Arianna Caruso con la Norvegia che ancora nel primo tempo aveva accorciato le distanze grazie alla rete di Celin Ildhusoy. Per trovare un precedente agli Europei bisogna invece tornare al 2005, partita splendida nel girone e terminata 5-3 in favore delle nostre avversarie, ma avevamo venduta davvero cara la pelle. Con quella vittoria targata Lise Klaveness (doppietta), Fiane Christensen, Solveig Gulbrandsen e Dagny Mellgren la Norvegia si era qualificata in semifinale a scapito della Francia e poi avrebbe anche raggiunto la finale (persa contro la Germania).

L’Italia con la doppietta di Milena Gabbiadini e il gol di Elisa Camporese aveva giocato una partita molto solida, anche se “condizionata” dalla certezza di essere già eliminata. Questa sera il contesto è del tutto diverso e in palio c’è la semifinale degli Europei 2025: dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco a Ginevra, dove finalmente la diretta Norvegia Italia donne sta per farci compagnia! NORVEGIA DONNE (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, T. Hansen, Reiten; Naalsund, Maanum, Engen; Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset. Allenatore: Gemma Grainger ITALIA DONNE (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. Allenatore: Andrea Soncin (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NORVEGIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Italia donne sarà sicuramente sulla televisione di stato: vista la presenza delle azzurre il canale sarà Rai Uno, con possibilità classica di diretta streaming video tramite Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA NORVEGIA ITALIA DONNE SU RAIPLAY

NORVEGIA ITALIA DONNE: PER FARE LA STORIA!

La diretta Norvegia Italia donne ci attende allo Stade de Genève, alle ore 21:00 di mercoledì 16 luglio: si tratta del primo quarto di finale negli Europei donne 2025, e un appuntamento che può essere storico per questo gruppo azzurro tornato a superare la fase a gironi della competizione dopo 12 anni, grazie al secondo posto nel girone B.

Un’Italia che ci crede, ma che di fronte ha una corazzata: la Norvegia infatti ha vinto il girone A a punteggio pieno, ha segnato 8 gol (però ne ha anche subiti 5) e soprattutto sa bene come si arriva in fondo agli Europei, avendolo fatto in più di un’occasione.

La nostra prima fase è stata tutto sommato positiva, anche se non straordinaria: fondamentale la vittoria contro il Belgio perché poi il Portogallo ci ha raggiunte nel finale, contro la Spagna abbiamo inevitabilmente perso ma riuscendo comunque a conservare la seconda posizione.

Ora bisognerà vedere cosa la diretta Norvegia Italia donne ci dirà, possiamo sicuramente sognare il risultato di prestigio sapendo che comunque dovremo dare fondo a tutte le nostre energie e qualità per avere ragione delle scandinave, intanto allora vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due CT a Ginevra leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA DONNE

Nella diretta Norvegia Italia donne Gemma Grainger sceglie naturalmente la formazione migliore, il 4-3-3 con un tridente nel quale Hegberger è la punta di diamante e gioca tra Maanum e Reiten che agiscono sugli esterni, abbiamo già detto di una Graham Hansen da regista al centro della mediana, Engen (anche lei del Barcellona) e Boe Risa fanno le due mezzali e allora si potrebbe quasi parlare di un 4-2-1-3 in fase di possesso. In difesa ecco Fiskerstrand in porta, poi le centrali sono Harviken e Tuva Hansen e infine a chiudere le laterali basse, verosimilmente Bjelde a destra e Brattberg Lund schierata a sinistra.

Il modulo di Andrea Soncin è il 3-4-3, e le scelte dovrebbero essere fissate: in porta naturalmente Giuliani, la difesa è comandata dalla veterana Salvai con Lenzini e Linari ai suoi fianchi, poi spingono Di Guglielmo e Boattin sulle fasce. In mezzo la regia di Giugliano, che dovrebbe essere accompagnata da Severini; nel tridente comanda sempre e comunque Girelli, che sarà dunque la prima punta di una squadra azzurra che dovrebbe essere completata da Caruso e Cantore, un tridente tutto bianconero anche se le due esterne hanno appena lasciato la Juventus Women.

QUOTE E PRONOSTICO NORVEGIA ITALIA DONNE

Per quanto riguarda il pronostico sulla diretta Norvegia Italia donne, quasi incredibilmente siamo in vantaggio noi: la quota della Sisal sul segno 2 per la vittoria delle azzurre vi farebbe guadagnare 2,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro abbiamo un valore corrispondente a 3,00 volte la giocata sul segno 1 per il successo delle scandinave, infine l’opzione del pareggio per la quale puntare sul segno X garantirebbe una vincita ammontante a 3,10 volte l’importo investito sulla partita.