DIRETTA NORVEGIA ITALIA: IL PERCORSO INZIA A OSLO!

Con la diretta Norvegia Italia gli azzurri iniziano il loro percorso nelle qualificazioni Mondiali 2026: alle ore 21:00 di venerdì 6 giugno si gioca all’Ullevaal Stadion di Oslo, siamo già alla terza giornata ma, appunto, la nostra nazionale esordisce questa sera perché a marzo era impegnata nei quarti di Nations League, dove è stata eliminata dalla Germania. La missione è chiara: riprenderci la fase finale del Mondiale che incredibilmente non giochiamo dal 2014, troppo tempo per una nazionale che di coppe ne ha sollevate quattro e che tra alti e bassi è sempre stata competitiva per il titolo.

La Norvegia nel frattempo ha fatto il suo dovere, vincendo entrambe le partite: 9 i gol segnati dagli scandinavi in due trasferte, certo le avversarie non erano impossibili da battere ma il tema, in chiave primo posto e dunque per evitare il playoff, sarà quello di non sbagliare contro le nazionali “minori” e ovviamente fare risultati contro i norvegesi, a partire da questa sera. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta Norvegia Italia, della quale innanzitutto dobbiamo analizzare le probabili formazioni andando a leggere brevemente le scelte dei due Commissari Tecnici.

La diretta Norvegia Italia sarà naturalmente su Rai Uno e quindi in chiaro per tutti, con la diretta streaming video che viene garantita da Rai Play (sito o applicazione).

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA

Nella diretta Norvegia Italia si affrontano due schieramenti diversi: Stale Solbakken gioca con il 4-3-3 e lo spauracchio Haaland da prima punta, ma in realtà possiamo quasi pensare a un 4-4-2 vista la presenza di Sorloth che si sacrifica sull’esterno, in questo caso Schjelderup si abbassa sulla linea dei centrocampisti e ad allargarsi è il battitore libero Odegaard che detta i tempi della nazionale scandinava, in mezzo c’è un altro organizzatore come Berg mentre in difesa spicca, oltre al portiere Nyland, quel Ryerson che ha giocato la finale di Champions League con il Borussia Dortmund.

Luciano Spalletti dovrebbe confermare il 3-5-1-1 e tante delle scelte già viste tra Europei e Nations League: senza Calafiori c’è Buongiorno con Di Lorenzo e Alessandro Bastoni davanti a Gigio Donnarumma fresco vincitore della Champions League, Samuele Ricci fa il regista con Barella e Tonali sulle mezzali mentre sui lati Cambiaso va a destra e dall’altra parte si apre il ballottaggio tra Udogie e Dimarco, quest’ultimo sarebbe titolare ma non è al 100%. Interessanti le opzioni davanti: stasera potremmo vedere Kean e Retegui insieme dall’inizio, più probabile la soluzione con Raspadori in appoggio all’attaccante dell’Atalanta.

NORVEGIA ITALIA: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Norvegia Italia possiamo dare uno sguardo alle quote fornite dalla Snai, che indicano equilibrio: gli azzurri sono leggermente favoriti avendo un valore pari a 2,50 volte la giocata sul segno 2, ma si difendono molto bene gli scandinavi visto che il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare 2,60 volte quello che avrete messo sul piatto. Infine ecco il segno X che regola il pareggio: in questo caso il bookmaker ha previsto un valore corrispondente a 3,40 volte l’importo investito.