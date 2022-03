Diretta Norvegia Italia U20/ Streaming video tv: si chiude l’8 Nazioni

DIRETTA NORVEGIA ITALIA U20: UN 8 NAZIONI TRA ALTI E BASSI…

Norvegia Italia U20, in diretta da Sapsborg, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 28 marzo: sarà la partita valida per l’ultima giornata del torneo 8 Nazioni 2022, il torneo che mette a confronto appunto otto nazionali Under 20 europee in un girone all’italiana con partite di sola andata; evento ormai classico nel panorama del calcio internazionale giovanile e il più importante per le Nazionali Under 20, che non hanno un Europeo di categoria.

L’Italia Under 20 arriva dal pareggio per 1-1 di giovedì scorso contro la Germania e più in generale da un cammino altalenante, che ci ha visti ad esempio vincere 7-0 contro la Romania oppure perdere in casa contro la Repubblica Ceca. Alti e bassi forse normali per ragazzi che stanno crescendo e che spesso faticano a trovare spazio nelle rispettive squadre di club, un tasto dolente sul quale in questi giorni si parla molto, ma che è difficile cambiare. Per il momento, c’è da chiudere nel migliore dei modi il torneo 8 Nazioni: che cosa succederà nella diretta di Norvegia Italia U20?

DIRETTA NORVEGIA ITALIA U20 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Italia U20 non sarà trasmessa nel nostro Paese e di conseguenza non possiamo nemmeno fornire il riferimento per una diretta streaming video: il principale canale di informazione circa la partita di oggi per la nostra Under 20 sarà quindi il sito Internet della FIGC oppure i suoi canali social ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Norvegia Italia U20, almeno per quanto riguarda la nostra Nazionale Under 20 allenata da mister Alberto Bollini. La base di partenza potrebbe essere il modulo 4-3-3 già visto giovedì scorso contro la Germania: in porta Russo; davanti a lui la difesa a quattro formata da Ghislandi, Riccio, Carboni e Calafiori da destra a sinistra, con Ponsi tra le possibili alternative essendo entrato a partita in corso.

A centrocampo citiamo ancora Milanese, Leone e Sekulov, ma anche Cangiano, mentre in attacco vedremo se saranno confermati in toto Oristanio, Moro ed Esposito o se ci sarà qualche novità, come Vergani. Ci sono poi alcuni giocatori che contro la Germania non sono scesi in campo nemmeno a partita in corso, ma possono sperare questa volta, su tutti forse Volpato.











