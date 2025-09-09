Qualificazioni Mondiali, Diretta Norvegia Moldavia, streaming video tv: sulla carta i padroni di casa dovrebbero fare incetta di gol (9 settembre 2025)

DIRETTA NORVEGIA MOLDAVIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci sono diversi spunti nella storia che ci accompagna verso la diretta Norvegia Moldavia e ciò non era scontato, considerando la tradizione non particolarmente di spicco, soprattutto per la Moldavia che d’altronde è indipendente solo da quando si è dissolta l’Unione Sovietica, quindi pure nel calcio non è una storia così lunga. Comunque contiamo sei partite prima di quella di oggi e i numeri sono chiarissimi: cinque vittorie per la Norvegia e un pareggio, che è uno 0-0 risalente a mercoledì 30 marzo 2005, in quella che fu la prima sfida di sempre fra le due Nazionali.

Da allora quindi c’è una striscia aperta di cinque vittorie per la Norvegia, compreso naturalmente il perentorio 0-5 esterno di sabato 22 marzo scorso, nella partita d’andata di questo stesso girone di qualificazione, una grande festa scandinava con altrettanti marcatori differenti. Con il fattore campo stavolta favorevole, in teoria la diretta Norvegia Moldavia dovrebbe essere ancora più a senso unico, poi il campo dirà… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA NORVEGIA MOLDAVIA, STREAMING VIDEO

Per chi fosse interessato alla diretta Norvegia Moldavia, può sapere che potrà vederla solo in formato Diretta Gol su Sky. Per questo motivo, si occuperà Sky Go della diretta streaming.

NORVEGIA MOLDAVIA, DAVIDE CONTRO GOLIA

Tra alti e bassi, l’Italia è riuscita a fare due su due in questi primi impegni con Gennaro Gattuso in panchina grazie ai successi con Estonia e Israele. Per questo la diretta Norvegia Moldavia, in programma martedì 9 settembre 2025 alle ore 20:45, ci riguarda molto da vicino.

Infatti noi condividiamo il girone proprio con queste due Nazionali, anche se è la Norvegia quella che ci interessa poiché ha battuto l’Italia con un netto 3-0 che ad oggi mette in seria difficoltà il discorso di qualificazione al primo posto per noi.

La Moldavia continua a non trovare la quadra e con soli 2 reti segnate e 14 incassate, è il fanalino di coda del girone con 0 punti. Da italiani la speranza è che possano aggiornare questa casella proprio stasera, anche se affrontano una Norvegia che vince da 7 partite di fila.

LE PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA MOLDAVIA

La Norvegia scenderà sul terreno di gioco con il 4-3-3. In porta Nyland, difeso dal quartetto Wolfe, Ostigard, Ajer e Ryerson. A centrocampo spazio invece a Myhre, Berge e Odegaard mentre l’attacco vedrà Schjelderup con Haaland e Bobb.

La Moldavia predilige un più difensivo e accorto 5-3-2. Tra i pali Avram, protetto da Reabciuk, Dumbravanu, Craciun, Baboglo e Platica. Nella zona nevralgica del campo troveremo Ionita, Rata e Caimacov con Bodisteanu e Postolachi in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NORVEGIA MOLDAVIA

La Norvegia è nettamente favorita a 1.05 mentre la vittoria della Moldavia è data a 29 volte la posta in palio con il pareggio a 17. Over 2.5 a 1.22, Under alla stessa soglia a 3.70.