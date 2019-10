Diretta Norvegia Spagna/ Streaming video tv: quasi fatta per la Roja (Europei 2020)

Norvegia Spagna, che si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 ottobre, è valida per il gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2020: mancano quattro partite al termine del percorso e ormai la missione è compiuta per la Roja, che ha dovuto temporaneamente salutare il suo CT Luis Enrique ma ha continuato a marciare a punteggio pieno. Sono 7 i punti di vantaggio sulla seconda (la Svezia) e 8 quelli sulla Romania, dunque ormai il pass per la fase finale è archiviato; ultime speranze per gli scandinavi, che al momento occupano la quarta posizione con 9 punti e non possono più sbagliare. Vincendo oggi potrebbero sfruttare gli incroci del calendario, ma perdendo sarebbero sostanzialmente tagliati fuori, visto che la Svezia va a giocare a Malta e non dovrebbe mancare la vittoria. Vediamo allora in che modo le due nazionali si possono disporre sul terreno di gioco, analizzandone le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Norvegia Spagna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Spagna non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; non ci sarà a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, dunque potrete eventualmente consultare gli account che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.. Ricordiamo anche che per tutte le informazioni utili sulla partita potrete consultare il sito ufficiale della Federazione Europea (www.uefa.com) accedendo alla sezione specificamente dedicata alle qualificazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SPAGNA

In Norvegia Spagna Lars Lagerback dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1, con King a fare da prima punta e Odegaard alle sue spalle come trequartista; poi spazio a Johansen e Selnaes che saranno gli esterni offensivi, pronti anche a dare una mano dietro dovendo aiutare il centrocampo che sarà formato da Henriksen e Berge. In difesa, a protezione del portiere Jarstein, una coppia difensiva con l’esperienza di Nordtveit affiancato a Reginiussen; Elabdellaoui e Aleesami, ex giocatore del Palermo, agiranno sulle corsie facendo i terzini. Nella Spagna, Robert Moreno potrebbe anche fare un po’ di turnover visto che tra pochi giorni ci sarà la Svezia; ipotizziamo comunque una difesa con Carvajal e Bernat da terzini mentre davanti a De Gea agiranno Sergio Ramos e Inigo Martinez, tante soluzioni a centrocampo dove cerca spazio anche Fabian Ruiz, ma eventualmente saranno Rodri e Dani Ceballos (o Saul Niguez) a fare compagnia a Sergio Busquets, con anche Luis Alberto e Thiago Alcantara a giocarsi il posto. In attacco la prima punta dovrebbe essere Rodrigo; con lui Sarabia e Gerard Moreno, a meno che non venga invece impiegato Oyarzabal.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono chiaramente le Furie Rosse a partire favorite nel pronostico di Norvegia Spagna: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato a 1,50 volte la somma investita il segno 2, che identifica appunto la vittoria esterna. L’eventualità del successo norvegese, regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 6,50 volte quanto messo sul piatto mentre con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte la puntata.



