Diretta Nottingham Forest Fiorentina streaming video tv: probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi 5 agosto 2025)

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): MURILLO DECISIVO

L’ultimo aggiornamento del primo tempo della diretta Nottingham Forest Fiorentina si apre con una provvidenziale chiusura di Gosens che ferma un’azione promettente degli inglesi con un scivolata precisa su Ndoye in grado di sopperire ad una palla persa a centrocampo da Ndour. La risposta della Fiorentina arriva ancora dal destro di Dodo che prova un cross con l’esterno per Dzeko ma il bosniaco si fa anticipare da un preciso intervento di Murillo.

Pochi istanti dopo ci provano gli inglesi con Igor Jesus che tenta il tiro ma il risultato è una facile parata per De Gea. Il primo tempo termina a reti bianche con entrambe le squadre pericolose ma ancora lontane da un possibile gol. (Agg. di Andrea Marino)

NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): SELS PARA SU NDOUR

Dopo un’inizio che non è stato dei migliori, i padroni di casa del Nottingham Forest sono usciti grazie alla loro intensità e stanno provando a sfruttare la brillantezza degli esterni per mettere in difficoltà gli ospiti. La Fiorentina, dal canto suo, continua a spingere dalla destra con Dodo che prova a mettere in mezzo un altro pallone ma trova ancora Milenkovic ad impedire a Kean di arrivare alla conclusione.

Al 25′ sono ancora i toscani a rendersi pericolosi con un calcio d’angolo battuto dalla destra da Gudmundsson. Sul pallone arriva prima di tutti Ndour che impatta di testa ma non riesce a superare Sels che salva gli inglesi con un ottimo riflesso. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): MILENKOVIC SALVA GLI INGLESI

La diretta Nottingham Forest Fiorentina prosegue con gli uomini di Stefano Pioli intenzionati a trovare il vantaggio dopo un inizio di buon livello. Gudmundsson e Dodo creano un’interessante azione dalla destra che porta ad un cross del brasiliano. Il pallone va al centro dell’area dove Milenkovic fa buona guardia ed anticipa Kean.

Al 14′ si fa vedere anche il Nottingham Forest con Ndoye, ex Bologna, che prova una conclusione da posizione ravvicinata ma trova l’ottima risposta di De Gea che respinge il tentativo. (Agg. di Andrea Marino)

NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): MEGLIO LA SQUADRA DI PIOLI

La partita inizia con la Fiorentina subito in avanti e pericolosa grazie ad un tentativo di Moise Kean. L’attaccante italiano, infatti, riesce ad entrare in area con un dribbling ma viene fermato dalla difesa inglese che allontana.

I primi minuti sono di studio con nessuna delle due squadre che riesce ancora ad imporsi ma con un ritmo che potrebbe presto portare ad occasioni importanti. La Viola è ancora pericolosa all’ottavo minuto con Fagioli che cerca Gosens ma la difesa avversaria fa buona guardia. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE!

Continua la tournée inglese dei viola, fra pochi minuti avremo il via alla diretta Nottingham Forest Fiorentina e il dato curioso è che la formazione inglese non vanta precedenti ufficiali nelle Coppe europee con squadre italiane, fatto davvero particolare per un club che vanta in bacheca ben due edizioni della Coppa dei Campioni. Ovviamente incide fortemente il fatto che il Nottingham Forest ha vinto tanto ma in pochissime partecipazioni: questa sarà appena la nona stagione nelle Coppe, comprese le due nella allora Coppa delle Fiere, addirittura solamente la settima considerando esclusivamente le competizioni Uefa.

Gli inglesi infatti prenderanno parte allaEuropa League e sarà la loro prima apparizione europea nel XXI secolo, dal momento che l’ultimo precedente finora era la Coppa Uefa 1995-1996, con eliminazione ai quarti di finale per mano del Bayern Monaco. La Fiorentina ha un albo d’oro meno ricco, ma tradizione complessivamente assai superiore, un incrocio davvero particolare che renderà ancora più affascinante questa sera la diretta Nottingham Forest Fiorentina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA: SECONDA AMICHEVOLE INGLESE

Prosegue la tournée inglese e oggi, martedì 5 agosto 2025, l’appuntamento sarà con la diretta Nottingham Forest Fiorentina, alle ore 20.45 italiane di stasera presso lo stadio City Ground naturalmente di Nottingham, che ospiterà quindi il secondo impegno oltre Manica dei gigliati.

Il Nottingham Forest arriva dal settimo posto che ha portato la qualificazione per l’Europa League, traguardo di assoluto valore anche se in una classifica cortissima ci sarebbe stato appena un punto più in alto il posto in Champions League, a conferma comunque dell’ottimo cammino nella scorsa edizione della Premier League.

Curiosamente, invece, la Fiorentina è stata sesta nella scorsa Serie A ma dovrà accontentarsi del posto in Conference League, al quale i viola sembrano essere ormai praticamente ‘abbonati’. Sarà un’altra stagione ricca di impegni, che la Viola affronterà con la novità di Stefano Pioli come allenatore.

In precedenza erano arrivati buoni risultati nelle prime amichevoli italiane, ma con il Leicester domenica c’è stata una sconfitta per 2-0 e allora dopo appena 48 ore sarà già il tempo di cercare il riscatto nella diretta Nottingham Forest Fiorentina, test affascinante prima della conclusione sabato contro il Manchester United a Old Trafford…

NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

C’è una soluzione “casalinga” ma certamente efficace per seguire la diretta Nottingham Forest Fiorentina in tv, anche se in realtà dobbiamo parlare di una diretta streaming video che sarà garantita sul sito ufficiale della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA

Nuno Espirito Santo nelle probabili formazioni per la diretta Nottingham Forest Fiorentina potrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 con i seguenti undici titolari: a protezione del portiere Sels i quattro difensori Jair, Milenkovic, Murillo e Morato; nel cuore della mediana Sangaré e Anderson; sulla trequarti offensiva Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye alle spalle di Igor Jesus, che dovrebbe essere il centravanti.

La risposta di Stefano Pioli potrebbe invece portarci a una Fiorentina schierata questa sera secondo il modulo 3-4-2-1: De Gea in porta apre l’elenco dei possibili undici titolari, che poi dovrebbe prevedere in difesa Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri; il centrocampo a quattro con Dodò, Fagioli, Mandragora e Gosens; il trequartista potrebbe essere Fazzini, alle spalle dei due attaccanti viola Kean e Gudmundsson.