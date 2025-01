Diretta Nottingham Forest Liverpool: presentazione della partita

Al City Ground di Nottingham andrà in scena la diretta Nottingham Forest Liverpool valida per la giornata 21 di Premier League che ci regalerà uno scontro al vertice tra la prima, i reds, e la seconda del campionato, la sorpresa Forest, nonché tra due delle squadre storicamente più importante d’Inghilterra, entrambe vincitrici della Champions League, che stanno vivendo una stagione da sogno. Il Nottingham Forest arriva da due vittorie nelle ultime due uscite, in FA Cup contro il Luton Town per 2-0, e 0-3 in casa del Wolverhampton in campionato, il Liverpool invece ha trovato nelle ultime tre partite una vittoria, 4-0 contro l’Accrington in FA Cup, una sconfitta, 1-0 contro il Tottenham in EFL Cup, e un pareggio, 2-2 contro il Manchester United in Premier League.

Video Liverpool Manchester United (2-2)/ Gol e highlights: Diallo riprende i Reds! (Premier, 5 gennaio 2024)

Nottingham Forest Liverpool: i probabili protagonisti della gara

Il Nottingham Forest guidato da Nuno Espirito Santo dovrebbe scendere in campo con il suo consueto 4-2-3-1 composto da Sels in porta, Williams, Murillo, Milenkovic e Ola Aina a formare la linea difensiva, Yates e Anderson in mediana dietro alla linea dei fantasisti Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi con il compito di supportare la punta Wood. La scelta di Arne Slot per i suoi titolare invece dovrebbe essere per un 4-3-3 con il tridente Salah, Gakpo, Luis Diaz, supportato da un centrocampo formato da Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister, mentre per il reparto difensivo i soliti Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson davanti ad Alisson.

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 2-2): pari di Diallo! (Premier League 5 gennaio 2024)

Diretta Nottingham Forest Liverpool: dove guardare la sfida

Per seguire la diretta Nottingham Forest Liverpool delle ore 21.00 gli interessati dovranno aver sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport e si potranno collegare al canale Sky Sport Calcio o dovranno connettersi alle piattaforme di streaming di Sky Go e Now Tv.

Nottingham Forest Liverpool: quote e pronostico

La diretta Nottingham Forest Liverpool sarà una partita divertente con ribaltamenti di fronte e grandi scontri fisici tra le due squadre in campo, entrambe vogliono i 3 punti, la squadra di casa per continuare a sognare in un piazzamento europeo se non di più e mettere pressione sull’Arsenal a punteggio uguale, mentre gli ospiti per allungare sempre di più sulla seconda posizione ricordando che i reds hanno anche una giornata da recuperare nel derby contro l’Everton, fresco di esonero di Sean Dyche. Secondo le quote il Liverpool è il super favorito per questa sfida, la sua vittoria infatti è data a 1.65, il pareggio tra le due è dato a 4.10 mentre la vittoria del Nottingham viene data per impossibile e quotata 5.25.

Video West Ham Liverpool (0-5)/ gol e highlights: show dei Reds (Premier League, 29 dicembre 2024)