DIRETTA NOTTINGHAM FOREST MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-2): LA CHIUDE GVARDIOL!

Inizia la ripresa tra Nottingham Forrest e Manchester City. Rico Lewis controlla in area e calcia, Sels respinge. Gvardiol! Raddoppia il Manchester City! Da angolo colpo di testa vincente del difensore. Omar Marmoush ha un’ottima occasione ma la mette alta. Morgan Gibbs-White spreca una colossale occasione! Morgan Gibbs-White di testa, salva tutto Ortega. Pochi minuti alla fine, Manchester City ad un passo dalla FaCup. Termina il match! (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA RICO LEWIS!

Inizia la finale tra Nottingham Forrest e Manchester City. Rico Lewis! Manchester City avanti dopo appena due minuti! Kovacic serve al limite il compagno di squadra che sigla con un gran gol! O’Reilly calcia dalla distanza, sfera fuori di un soffio! Termina la prima frazione di gara, Manchester City avanti di un gol. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST MANCHESTER CITY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Nottingham Forest Manchester City non sarà trasmessa da alcuna piattaforma in Italia. Niente da fare quindi per gli iscritti a DAZN così come per gli abbonati a Sky o a Now. Non potendo seguire la sfida in streaming o in televisione, vi rimandiamo alla nostra diretta testuale con la cronaca della gara su questa stessa pagina.

SI GIOCA

La semifinale di FA Cup mette di fronte due squadre che, in epoche differenti, hanno scritto pagine di storia per il calcio inglese ed europeo, motivo in più per rendere speciale la diretta Nottingham Forest Manchester City. Parlando della Coppa d’Inghilterra la tradizione è decisamente breve, anche se copre un arco temporale molto lungo: tre partite e altrettante vittorie per il Nottingham Forest, d’altronde due di queste risalgono agli anni Settanta, cioè un nettissimo 4-1 nel 1974 e poi un successo per 2-1 nel 1978.

Molto più recente è la partita del 3 gennaio 2009, che però terminò a sua volta con la vittoria del Forest, per di più con un nettissimo 0-3 esterno a Manchester. Insomma, per il City questa è una partita stregata in FA Cup, mentre i precedenti davvero recenti sono le sei partite di Premier League dal 2022 in poi: qui logicamente è Pep Guardiola ad avere la meglio con quattro vittorie (compreso un 6-0), un pareggio e una sola sconfitta. Adesso però conta solo l’attualità: via alla diretta Nottingham Forest Manchester City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO NEUTRO A LONDRA

Inizia domenica 27 aprile 2025 alle ore 17:30 la diretta Nottingham Forest Manchster City. Presso il Wembley Stadium di Londra, e quindi in campo neutro, si affrontano la quarta e la terza forza della Premier League 2024/2025 per strappare un posto nella finale della FA Cup. Entrambe le compagini stanno dunque lottando con le inseguitrici per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League con i padroni di casa che si sono distinti sin qui in maniera particolare grazie alle prestazioni offerte in campo. Gli uomini in rosso sono stati ad esempio capaci di evitare la sconfitta con la capolista Liverpool a gennaio.

Gli ospiti invece, dopo un lungo periodo di crisi, sembrano essere tornati a mostrare la brillantezza che li ha sempre contraddistinti. La squadra guidata dal tecnico Guardiola non riuscirà ad aggiudicarsi il campionato per il quinto anno consecutivo ma vorrebbero almeno far loro questo trofeo che sarebbe il primo dell’anno solare. Nei quarti di finale della competizione gli Sky Blues hanno avuto ragione del Bournemouth mentre il Forest ha eliminato il Brighton.

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Nottingham Forest Manchester City ci aspettiamo l’impiego del 4-2-3-1 con Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Yates, Anderson, Silva, Gibbs-White, Hudson-Odoi e Wood dall’inizio da parte della compagine in maglia rossa. Pure il tecnico Guardiola potrebbe però decidere di utilizzare uno speculare modulo 4-2-3-1 con Ederson, Lewis, Gvardiol, Dias, O’Reilly, Nico Gonzalez, Kovacic, Savinho, Gundogan, De Bruyne e Marmoush per affrontare i rivali di turno in avvio di gara.

DIRETTA NOTTINGHAM FOREST MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Nonostante siano avanti di appena un punto nella classifica della Premier League, i bookmakers indicano proprio i Citizens come favoriti per l’esito finale della diretta Nottingham Forest Manchester City tramite le quote fornite nei giorni precedenti alla gara. Stando per esempio a Snai, la vittoria degli ospiti indicata dal segno 2 non va appunto pagata oltre l’1.70 e a più del doppio troviamo poi il pareggio, secondo risultato più probabile per questo match con l’x fissato a 3.70. Infine, chi dovesse scommettere sui padroni di casa dovrebbe puntare sull’1 che viene quotato a 4.50.