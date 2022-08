Diretta Nottingham Tottenham/ Streaming video tv: gli Spurs vogliono i tre punti

DIRETTA NOTTINGHAM TOTTENHAM: CONTE FAVORITO!

In attesa di vedere la diretta di Nottingham Tottenham che comincerà alle 17,30 di questa domenica 28 Agosto, soffermiamoci un momento sulle due squadre e cerchiamo di analizzare a come arrivano a questa partita: i padroni di casa in queste prime uscite hanno sorpreso, infatti da neopromossi sono risusciti a mettere da parte già dei punti importanti che sicuramente torneranno molto utili alla fine dei conti. Però giocheranno contro una vera corazzata che quest’anno non si accontenterà più di un posto in Champions, quindi ogni punto e ogni vittoria per il Tottenham sarà fondamentale.

La squadra di Conte infatti non ha ben digerito il pareggio contro il Chelsea, e nonostante le vittorie maturate si ha già la sensazione di dover fare qualcosa di più per raggiungere il livello del City o del Liverpool, che però quest’anno non sono partite benissimo. L’occasione per un outsider adesso è veramente ghiotta.

DIRETTA NOTTINGHAM TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Nottingham Tottenham potrà essere seguita in tv con Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Calcio. In alternativa si potrà vedere la partita della Premier League inglese anche in diretta streaming video con NowTv oppure con l’ausilio di SkyGo.

NOTTINGHAM TOTTENHAM: PROBABILI FORMAZIONI

Prima del fischio di inizio in questa diretta di Nottingham Tottenham, diamo uno sguardo alle probabili formazioni e quindi a come potranno schierarsi in campo le due squadre: i padroni di casa faranno affidamento al 3-4-1-2 con sugli scudi Jesse Lingard, il fantasista inglese infatti si sta dando da fare per mettere nelle migliori condizioni i compagni di segnare, lo sa bene Johnson che infatti nell’ultima partita contro l’Everton ha messo a segno la rete del pareggio.

3-4-2-1 invece per Antonio Conte che mette in campo la formazione più aggressiva possibile con il tridente pesante Kulusevski, Son, Kane. IL trio sta facendo meraviglie li davanti ma soffre molto quando le squadre si chiudono. Infatti le due ali soffrono abbastanza le difese fisiche inglesi e nella rosa Conte non ha a disposizione nessun vero fantasista che può arginare i muri avversari con dei passaggi ben calibrati.

NOTTINGHAM TOTTENHAM: QUOTE E PRONOSTICI

Prima di immergerci nella diretta tra Nottingham Tottenham, diamo uno sguardo anche alle quote di Eurobet per il pronostico su questa partita: 6 per la vittoria dei padroni di casa, 3,50 per il pareggio e 2,10 per la vittoria dei ragazzi di Conte.

