DIRETTA NOVARA ALCIONE MILANO: GATTUSO E CUSATIS CERCANO LA VITTORIA

La ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Novara Alcione Milano in campo alle 15,00 di domenica 9 febbraio. La sfida metterà di fronte due squadre che navigano nelle stesse posizioni di classifica e cercano un posto nei playoff.

Il Novara di Gattuso arriva dalla pesante sconfitta nel derby contro la Pro Vercelli e si trova all’ottavo posto in classifica. Con soli due punti in più, l’Alcione Milano occupa la settima posizione anche se non vince da tre partite.

DIRETTA NOVARA ALCIONE MILANO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Novara Alcione Milano sarà necessario essere abbonati ai canali di Sky o alle piattaforme streaming VIDEO di NOW TV e Sky GO.

NOVARA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche la questione relativa alle probabili formazioni andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori. Il Novara di Gattuso andrà in campo con un 3-5-2 con Morosini e Da Graca come attaccanti di riferimento. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Basso che lascerà spazio a Calcagni, Ranieri e Di Munno. Infine, davanti alla porta di Minelli ci saranno Cannavaro, Bertoncini e Lorenzini.

Solito 4-3-1-2 per l’Alcione Milano di Cusatis che si affiderà alla qualità di Invernizzi per sostenere un attacco formato da Marconi e Palombi. Ciappellano e Stabili formeranno la coppia di centrali davanti alla porta che verrà difesa da Bacchin.

PRONOSTICO NOVARA ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Diamo un occhio anche alle considerazioni da parte dei bookmakers per la diretta Novara Alcione secondo cui la squadra favorita è quella di casa, per Bwin la vittoria del Novara è data a 1.73, il pareggio tra le due è la quota intermedia a 3.10 mentre la vittoria fuoricasa dell’Alcione è quotata 4.50