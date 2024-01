DIRETTA/ Novara Alessandria video streaming tv: la gloriosa storia del derby (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA NOVARA ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta di Novara Alessandria ha una storia che si snoda attraverso i decenni e le diverse categorie del calcio italiano. Queste due squadre si sono sfidate in passato sia in massima serie che in Serie B, creando una rivalità radicata nella tradizione calcistica della zona. La Serie A nella stagione 1936-37 è stata uno degli apici di questi scontri, dimostrando che le due squadre erano tra le protagoniste del calcio italiano. Nei decenni successivi, i derby tra Alessandria e Novara si sono ripetuti in varie categorie, da Serie B a Serie C, C1, Lega Pro e Serie C2.

Questo testimonia la resilienza e la persistenza della rivalità, nonostante i cambiamenti di categoria e la diversa collocazione delle squadre nei diversi campionati. L’ultimo incontro tra Alessandria e Novara, risalente alla partita di Coppa Italia Serie C di quest’anno, ha visto l’Alessandria emergere vincitrice con un risultato di 0-1. Questo dimostra che la rivalità tra le due squadre è ancora viva e capace di generare partite avvincenti e incerte, anche negli attuali contesti di Serie C. Le sfide tra Alessandria e Novara sono intrise di storia e significato per i tifosi delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

NOVARA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Novara Alessandria, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la significativa e preziosa vittoria ottenuta in trasferta contro il Fiorenzuola, il Novara si prepara per affrontare l’Alessandria in una grande classica del calcio piemontese. Si tratta di un altro scontro diretto cruciale per la salvezza, e gli Azzurri desiderano mantenere il trend positivo delle ultime giornate.

La squadra del mister Gattuso è riuscita a lasciarsi alle spalle l’ultimo posto in classifica, ora occupato proprio dagli avversari di giornata, guadagnando almeno il terz’ultimo posto. L’Alessandria è in posizione di difficoltà a sua volta, l’ultima sconfitta in casa del Vicenza ha allungato il digiuno di vittorie per i grigi che si ritrovano ora da soli all’ultimo posto in classifica, a -1 dal Fiorenzuola e a -2 proprio dal Novara.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Novara Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Calcagni, Bertoncini; Ranieri, Urso, Di Munno, Corti; Donadio, D’Orazio. Risponderà l’Alessandria allenata da Sergio Pirozzi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Liverani; Ciancio, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Anatriello, Siafà.

NOVARA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











