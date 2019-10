Diretta Novara Alessandria/ Streaming video tv: derby in Coppa Italia Serie C

Novara Alessandria, diretta dall’arbitro Antonino Costanza della sezione Aia di Agrigento, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019, per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Allo stadio Silvio Piola dunque ci attende un derby piemontese di sicuro interesse quale Novara Alessandria, due formazioni che in campionato fanno parte entrambe del girone A e sono reduci a dire il vero da una doppia sconfitta casalinga. Il Novara infatti ha perso il derby con la Pro Vercelli sabato sera, mentre domenica pomeriggio l’Alessandria ha ceduto al cospetto del Pontedera, rovinando la festa per i 90 anni del Moccagatta. Novara Alessandria dunque offre una importante occasione di riscatto, anche se naturalmente bisognerà capire anche quanto le due formazioni punteranno alla Coppa Italia di categoria: giocando in casa, forse sarà il Novara ad avere le maggiori motivazioni. Ricordiamo che questo turno è in gara secca: in caso di pareggio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente infine con i calci di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Alessandria non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ALESSANDRIA

Non è facile parlare delle probabili formazioni di Novara Alessandria, perché essendo una partita di Coppa Italia Serie C è facile ipotizzare un ampio ricorso al turnover. Forniamo comunque le scelte dei due allenatori nell’ultimo turno di campionato, come punto di riferimento probabilmente dei calciatori che potrebbero riposare, anche perché i risultati non sono certo stati brillanti. Il Novara che ha perso contro la Pro Vercelli era sceso in campo con questo 4-3-2-1: Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Schiavi; Peralta, Piscitella; Bortolussi. Il 3-5-2 dell’Alessandria che ha perso in casa con il Pontedera era invece il seguente: Valentini; Sciacca, Dossena, Prestia; Cambiaso, Castellano, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini.



