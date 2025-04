DIRETTA NOVARA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Match che si preannuncia molto interessante quello della diretta di Novara Arzignano, due squadre che hanno dei chiari trend che verrano fuori proprio grazie alla rubrica in essere: quella delle statistiche dove vedremo i numeri e quello che potrebbe nascere da questa partita, anche la favorita del pronostico ovviamente. Iniziamo dal Novara, squadra che gioca si con un blocco basso a 23 metri dalla porta di media ma che punta ad un giro palla asfissiante per impedire agli avversari di ragionare, non a caso abbiamo in media 340 passaggi effettuati nell’arco dei novanta minuti.

L’Arzignano invece sta vivendo un momento di difficoltà in difesa, che per adesso è la peggiore del campionato se consideriamo solo le ultime cinque partite con 2.1 reti subite nel corso dei novanta minuti. Questo ci porta a capire che il Novara quest’oggi è la favorita senza nessun dubbio, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Novara Arzignano, manca ormai poco al fischio di inizio e noi non vogliamo perdere nessun attimo importante con il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA NOVARA ARZIGNANO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Novara Arzignano dovrete sottoscrivere un abbonamento su Sky, pacchetto Calcio. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming, visibile su Sky Go.

ZONA PLAYOFF

Una partita a dir poco fondamentale per la zona playoff. La diretta Novara Arzignano, in programma sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:30, si giocherà allo Stadio Silvio Piola e vedrà due formazioni a ridosso della decima posizione.

Il Novara sta perdendo partite su partite in queste ultime giornate. L’unico sorriso della storia recente è stato quello con il Padova per 2-1, per il resto tanti ko contro Giana Erminio, Vicenza, Caldiero Terme e Union Clodiense.

L’Arzignano invece è riuscito a vincerne tre delle ultime cinque vale a dire contro Pro Vercelli, Giana Erminio e Pergolettese, a differenza delle sconfitte contro Pro Patria per 1-0 e Renate per 2-1. In caso di vittoria, i gialloazzurri supererebbero i piemontesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ARZIGNANO

L’Arzignano scenderà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Boseggia, protetto da Rossoni, Milillo e Boffelli. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Boccia, Lakti, Bordo, Antoniazzi, Cariolato con Benedetti e Nepi in avanti.

Il Novara replicherà con lo stesso identico assetto tattico. In porta Minelli, difesa a tre formata da Khailoti, Lancini e Cannavaro. Agiranno da esterni Donadio e Agyemang con Calcagni, Ranieri e Basso al centro e Ongaro con Morosini in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA ARZIGNANO

Parte favorito il Novara a 2.33 con la X del pareggio a 2.90 e il 2 fisso per l’Arzignano a 3.15. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.75 e 1.37.