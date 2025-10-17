Serie C, Diretta Novara Arzignano, streaming video tv: i piemontesi non hanno ancora vinto nemmeno una gara di campionato (17 ottobre 2025)

DIRETTA NOVARA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca pochissimo alla diretta di Novara Arzignano, ma prima di immergerci in questa sfida andiamo a vedere che tipo di partita attenderci in termini di trend. Per capirli sarà fondamentale l’utilizzo della nostra rubrica sulle statistiche. Il Novara ha migliorato la propria solidità: appena 0,9 gol attesi contro (xGA) nelle ultime quattro partite e solo 3,8 tiri subiti da dentro l’area di media. L’Arzignano, invece, è più diretto: 52% delle azioni offensive parte da lanci lunghi o seconde palle, con un’efficacia sorprendente di 1,4 xG generati pur con appena 44% di possesso palla. Il Novara tende a colpire a inizio ripresa (42% dei gol tra il 46’ e il 65’), mentre l’Arzignano cresce nei finali (36% delle reti dopo il 75’).

In termini di disciplina, equilibrio quasi perfetto: 2 ammonizioni a testa, ma con i veneti più fallosi (15 falli medi contro 11). Sfida da dettagli e transizioni, dove la gestione del ritmo e la precisione sui piazzati (Novara: 6,2 corner a gara) potrebbero fare la differenza. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, per questo rimanete su questa pagina perché dal prossimo aggiornamento avremo a che fare con il commento live della diretta di Novara Arzignano, si parte finalmente. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA NOVARA ARZIGNANO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Novara Arzignano, potrete farlo serenamente grazie all’abbonamento al pacchetto Sport di Sky. Stesso discorso per la diretta streaming attraverso l’app Sky Go.

GIALLOAZZURRI OSPITI

Due formazioni che stanno vivendo un avvio di campionato complicato. Ci riferiamo a quella che sarà la diretta Novara Arzignano, in programma venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30, valevole per la decima giornata di Serie C Girone A.

Il Novara ha ancora il numero zero nella casella “partite vinte”, ma al tempo stesso ha perso appena due gare su nove contro Pro Vercelli e Albinoleffe. Per il resto verrebbe da dire “pareggite acuta” con sette segni X fino a questo momento.

L’Arzignano dopo due vittorie in partenza ha smesso di trovare continuità, iniziando a perdere partite su partite come successo contro Vicenza, Triestina, Alcione Milano e Ospitaletto, più qualche pareggio contro Giana Erminio, Trento e Albinoleffe.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ARZIGNANO

Il Novara si schiererà secondo il modulo 4-3-1-2 con Boseggia in porta, difeso composta da Lorenzini, Bertoncini, Agyemang e Valdesi. A centrocampo troveremo Arbosciello, Collodel e Basso con Donadio alle spalle di Perini e Lanini.

L’Arzignano predilige invece un assetto tattico improntato sul 5-3-2. Tra i pali Manfrin, pacchetto arretrato formato da Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni e Cariolato. In mediana ecco Damiani, Bianchi e Lakti mentre Mattioli farà coppia con Minesso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA ARZIGNANO

La squadra favorita per i tre punti è il Novara a 2.05 contro i 3.05 per il pareggio e 3.55 dell’Arzignano. Il segno Gol è offerto a 2.05 mentre il No Gol ovvero l’esito opposto a 1.62.