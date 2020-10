Diretta/ Novara Carrarese (Serie C) streaming video tv: aria d’alta quota

DIRETTA NOVARA CARRARESE: RISULTATO INCERTO!

Novara Carrarese, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Piemontesi e marmiferi si affrontano in quello che è già uno scontro d’alta quota, considerando che le due compagini fanno pare del gruppo di squadre al secondo posto nel raggruppamento, a quota 12 punti e a una sola lunghezza dalla Pro Vercelli capolista. Nel turno infrasettimanale entrambe le contendenti hanno potuto sorridere: il Novara ha espugnato il campo del Livorno in un match rocambolesco, vinto al 90′ grazie ad una rete messa a segno da Cisco dopo che i labronici avevano riacciuffato il pareggio 2′ prima. La Carrarese dopo due pareggi di fila ha ritrovato la vittoria in casa contro la Pistoiese, piegata dai gol di Schiro ed Infantino in una sfida difficile, ancora sullo 0-0 a 10′ dal novantesimo e con i toscani in dieci per l’espulsione di Pasciuti. Nonostante questo, la squadra di Baldini si è presa i tre punti, mantenendo l’imbattibilità in campionato.

DIRETTA NOVARA CARRARESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Novara Carrarese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CARRARESE

Le probabili formazioni di Novara Carrarese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simone Banchieri con un 4-3-3: Lanni; Lamanna, Bove, Migliorini, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Collodel; Gonzalez, Panico, Natalucci. Gli ospiti guidati in panchina da Silvio Baldini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Mazzini; Valletti, Borri, Agyei, Imperiale; Luci, Foresta; Manzari, Piscopo, Calderini; Infantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Novara Carrarese secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa piemontesi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale già a quota 3,15 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,45 volte la posta in palio in caso di successo dei marmiferi per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA