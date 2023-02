Diretta Novara Casalmaggiore/ Streaming video tv, Igor favorita (volley)

DIRETTA NOVARA CASALMAGGIORE: PUNTI PESANTI

Novara Casalmaggiore, in diretta naturalmente dal Pala Igor Gorgonzola della città piemontese, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 26 febbraio 2023, nel programma della ventesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il settimo turno del girone di ritorno, che ci terrà compagnia anche con questo match televisivo tra le padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara e le ospiti lombarde della Trasportipesanti Casalmaggiore, partita della quale andiamo adesso a presentare i principali spunti d’interesse.

DIRETTA/ Piacenza Trento (risultato 1-0) streaming video Rai: fine primo set!

La diretta di Novara Casalmaggiore ci offrirà una partita decisamente importante per le padrone di casa piemontesi, che hanno 38 punti in classifica e sono solamente quinte, un piazzamento che non è all’altezza con quanto fatto da Novara nelle ultime stagioni e potrebbe complicare il cammino nei playoff. L’obiettivo minimo sarebbe almeno il quarto posto, serve una vittoria ma Casalmaggiore con i suoi 28 punti è squadra comunque di buonissimo livello, che cercherà a sua volta la qualificazione ai playoff e se possibile anche una griglia che lasci speranze. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Novara Casalmaggiore…

DIRETTA/ Firenze Vallefoglia (risultato finale 2-3): Del Savio ok al tie-break!

NOVARA CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Casalmaggiore sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Novara Casalmaggiore sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA NOVARA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Novara Casalmaggiore potrebbe darci risposte davvero significativi circa il cammino in questa Serie A1 per le due compagini. La Igor Gorgonzola Novara padrona di casa è naturalmente una big della nostra pallavolo ma in questo campionato non ci convince del tutto: finora ha ottenuto quattordici vittorie e cinque sconfitte, con ben sei incontri che sono terminati al tie-break (di cui cinque poi vinti): un cammino naturalmente buonissimo ma non esaltante per le abitudini di Novara, che sembra avere qualcosa in meno rispetto alle altre pretendenti allo scudetto.

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 3-2) video Rai: l'Itas rimonta!

La diretta di Novara Casalmaggiore naturalmente potrebbe valere la svolta anche per le ospiti lombarde, perché la Trasportipesanti Casalmaggiore è nel gruppone nel quale nello spazio di pochissimi punti si può passare dal sesto al nono posto, con prospettive evidentemente differenti. Il bilancio di Casalmaggiore in questo campionato è finora composto da nove vittorie e dieci sconfitte, con ben sette partite finite al tie-break di cui tre vittorie e quattro sconfitte: sarà l’annuncio di una partita che potrebbe essere molto lunga? Ce lo dirà il campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA