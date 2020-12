Diretta Novara Chieri/ Streaming video Rai: bel derby piemontese (volley)

DIRETTA NOVARA CHIERI: AVVIO COL PIEDE GIUSTO PER ENTRAMBE…

Novara Chieri, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Alessandro Rossi, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 19 dicembre 2020, ed è il derby piemontese che andrà in scena presso il Pala Igor Gorgonzola di Novara per la terza giornata di ritorno della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Questa giornata si disputa per intero prima della seconda di ritorno che vivremo invece in turno infrasettimanale appena prima di Natale. Si fa dunque tutto il possibile: avvicinandoci alla diretta di Novara Chieri possiamo infatti osservare che il massimo campionato italiano di pallavolo femminile ha ripreso il proprio cammino regolare appena mercoledì con un altro turno infrasettimanale dopo un periodo nel quale è stato lasciato spazio ai recuperi per completare (ma qualcosa ancora sfugge) il girone d’andata. Situazione dunque non facile, ma adesso mettiamo in primo piano le emozioni che ci attendono in Novara Chieri.

DIRETTA NOVARA CHIERI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Chieri sarà garantita da Rai Sport + HD, canale numero 57 della televisione, dunque in chiaro per tutti. Ottima notizia per tifosi ed appassionati che, qualora non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, potranno affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA CHIERI: IL CONTESTO

Pur con tutte le difficoltà che stanno caratterizzando questa stagione nella quale davvero si deve fare di necessità virtù, cosa possiamo dire sulla diretta di Novara Chieri da un punto di vista strettamente agonistico? Possiamo tracciare un bilancio essenzialmente positivo sia per la Igor Gorgonzola Novara sia per la Reale Mutua Fenera Chieri. Novara si conferma una delle squadre più forti nel panorama italiano e ci rappresenta anche in Champions League, come è normale che sia per una formazione così forte, anche se va detto che l’inseguimento al proimo posto sembra vano, visto che c’è la concorrenza della formidabile Conegliano, che dunque Novara cercherà di contrastare quando ci saranno in palio trofei concreti. Chieri ha ambizioni minori ma, fatte le debite proporzioni, sta facendo benissimo e si gode una posizione saldamente in zona playoff, con l’auspicio naturalmente di fare ancora meglio: magari con uno scherzetto alle cugine di Novara nel derby piemontese…

