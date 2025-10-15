Diretta Novara Chieri streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di volley Serie A1.

DIRETTA NOVARA CHIERI (RISULTATO 1-0): PRIMO SET

Comincia il primo set di Novara Chieri. Scendono in campo due squadre che hanno rispettivamente 6 e 5 punti. Primo punto per Novara con una schiacciata accompagnata che frega le ragazze avversaria. Nervini risponde benissimo e sulla diagonale realizza il pareggio. Servizio di Gray con Cambi che trova il 2-1 Novara. Muro di Alsmeier. Schiacciata di Ishikawa che viene difesa bene in ricezione in extra rotazione. Mims fa 4-3 Novara. Chieri risponde benissimo e battaglia.

Risultato di 11-11 con Stella Nervini in grande spolvero. Gray in ricezione per la schiacciata perfetta di Kunzler. Mins trova il 13-13. Nervini da seconda linea schiaccia benissimo dopo il servizio di Ishikava con una battuta smorzata da Kuzler. 22-21 Novara. Batte Gray. Setpoint Novara che vince il primo set al secondo tentativo 25-23 con la schiacciata di Alsmeir. (Marco Genduso)

DIRETTA NOVARA CHIERI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta Novara Chieri, come detto la Igor Gorgonzola divide abbastanza bene i compiti in attacco e infatti, almeno fino a questo momento, non c’è stato bisogno di troppi punti da parte di Tatiana Tolok, la classe 2003 che l’anno scorso ha lasciato la Russia per la prima volta in carriera e ha firmato per Novara, vincendo immediatamente la Coppa Cev e portando a casa il premio di MVP del torneo. Accanto a lei, la già citata Sara Bonifacio che ha sette anni in più: piemontese doc – è nata ad Alba – e ormai alla decima stagione con la Igor Gorgonzola, lasciata solo per una parentesi biennale a Busto Arsizio.

Per lei il palmarès è già pieno: scudetto, due Coppe Italia, Supercoppa Italiana (prima che iniziasse l’incontrastato dominio di Conegliano), doppietta in Coppa Cev (la prima con la Uyba) e Challenge Cup, in nazionale gli Europei e due volte la Nations League ma purtroppo Sara Bonifacio non ha fatto parte del gruppo che ha vinto i Mondiali, a differenza di Stella Nervini che oggi si trova come avversaria, e che è tornata alla Fenera dopo tre anni. Adesso finalmente siamo pronti a scoprire quello che succederà in campo: mettiamoci comodi, al Pala Igor Gorgonzola comincia la diretta Novara Chieri! (agg. di Claudio Franceschini)

NOVARA CHIERI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Seguire la diretta Novara Chieri sulla nostra tv sarà possibile grazie a Rai Sport, sarà quindi una visione in chiaro con la relativa diretta streaming video disponibile su Rai Play.

DIRETTA NOVARA CHIERI SU RAIPLAY

DERBY DI LUSSO!

La diretta Novara Chieri si gioca alle ore 19:15 di mercoledì 15 ottobre, presso il Pala Igor Gorgonzola, e rientra nella terza giornata del campionato di volley Serie A1 2025-2026: il turno infrasettimanale ci consegna un derby piemontese davvero scintillante tra due squadre che hanno iniziato benissimo.

Certo non è una sorpresa la Igor di Lorenzo Bernardi, che l’anno scorso ha vinto la Coppa Cev ed è finalmente tornata in Champions League: due partite e due vittorie piene per Novara, che dopo qualche stagione in chiaroscuro dà la sensazione d poter rivivere i giorni in cui era una corazzata e partiva sempre per lo scudetto.

La grande sorpresa è certamente Chieri: compagine già ottima in epoca recente, costantemente qualificata ai playoff, ma che potrebbe aver trovato il salto di qualità ed inserirsi tra le big, straordinaria la vittoria contro Milano arrivata al tie break e nuova consapevolezza per le ragazze di Nicola Negro.

Abbiamo dunque una partita davvero bella e che, per quanto siamo solo all’inizio della stagione, può valere già molto; a noi non resta che attendere la diretta Novara Chieri per scoprire chi si prenderà la vittoria, intanto però c’è ancora qualcosa da dire circa il derby del Pala Igor Gorgonzola.

DIRETTA NOVARA CHIERI: CI SI GIOCA LA VETTA!

La diretta Novara Chieri vale anche per il primo posto in classifica, almeno alla terza giornata: la Igor Gorgonzola è insieme a Scandicci l’unica squadra ad aver vinto le prime due partite senza lasciar per strada, punti (e solo quattro sono a punteggio pieno), Chieri come detto ha fatto il colpo contro Milano e inevitabilmente adesso può sognare in grande, come detto parliamo di una squadra da playoff ma che poi per la presenza delle corazzate non ha mai fatto il passo in più, e ora è attesa a questo anche grazie alla maturazione di Stella Nervini, fresca di Mondiale vinto con l’Italia e già top scorer della Fenera.

Dall’altra parte invece Novara sembra essere una squadra che, almeno per quanto ci dicono le statistiche di inizio stagione, non ha una vera e propria punta di diamante nel suo arsenale offensivo: un po’ tutte si sono divise le responsabilità e finora quelle che hanno fatto più punti sono Sara Bonifacio (ma appena 10 a partita) e Maya Ishikawa. Quindi sarà anche un bel duello tra due italiane con profili e carriere diverse ma che possono dare ulteriore lustro al nostro movimento già all’avanguardia, per tutto il resto la diretta Novara Chieri è pronta a illuminare questo turno infrasettimanale di Serie A1.