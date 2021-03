Diretta Novara Chieri/ Streaming video Rai: la 2^ semifinale di Coppa Italia (volley)

DIRETTA NOVARA CHIERI: LA 2^ SEMIFINALE DI COPPA

Novara Chieri, in diretta dal RDS Stadium di Rimini, è la partita in programma oggi, sabato 13 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si accende oggi sul taraflex romagnolO l’attesa Final Four della Coppa Italia A1 di volley femminile e seconda semifinale dall’esito apertissimo è proprio la diretta tra Novara e Chieri che ci farà compagnia questa sera. L’attesa per questo incontro è grande: se infatti ci attendevamo dall’Agil volley una facile qualificazione alla fase finale della competizione (che ha vinto tre volte nella sua storia) pure è stata bella sorpresa l’approdo della formazione di Mister Bregoli, che ha portato certo una folata di novità in questa edizione della Coppa. E con in palio l’ultimo pass che vale la finale della Coppa Italia di Serie A1 siamo sicuri che la diretta tra Novara e Chieri, sarà match e anzi derby piemontese, davvero entusiasmante.

DIRETTA NOVARA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Chieri sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA CHIERI: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Novara e Chieri ci pare fondamentale dare un maggior contesto anche a questa seconda semifinale della Coppa Italia A1. Partendo dalle azzurre di Lavarini, non possiamo dire che non ci aspettavamo la loro qualificazione alla semifinale della manifestazione: chiusa la stagione regolare della Serie A1 di volley femminile con il secondo posto, l’Agil volley non ha avuto grandi problemi anche nella fase iniziale della Coppa Italia. Solo pochi giorni fa le azzurre hanno letteralmente dominato il campo, superando con un netto 3-0 Firenze e dunque trovando agile accesso alla Final Four. Appena più tortuoso ma non meno importante il cammini di Chieri verso quella che è un derby piemontese veramente eccezionale. La Reale Mutua ha infatti chiuso appena come sesta il campionato regolare della serie A1, ma in Coppa ha riservato non pochi colpi: ai quarti infatti le torinesi hanno annuo la meglio con un netto 3-0 contro Trento e oggi sono pronte a giocarsi il tutto per tutto. Sarà incontro davvero imperdibile.



