Diretta/ Novara Como (Serie C) streaming video tv: piemontesi, ultima chance

Novara Como, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ultima chance play off per i piemontesi: il Novara affronterà un Como ancora immerso nella festa del ritorno in Serie B, attesissimo dopo l’ennesima ripartenza dalla Serie D della formazione lariana.

La vittoria nella sfida-spareggio contro l’Alessandria ha garantito il salto diretto in cadetteria alla formazione allenata da Giacomo Gattuso, il Novara proverà ad approfittare di questo clima per tentare l’ultimo aggancio ai play off. I piemontesi sono distanti 2 lunghezze dal Grosseto ma se i maremmani dovessero pareggiare contro l’Olbia, l’aggancio in classifica favorirebbe il Novara, in vantaggio nello scontro diretto. La formazione allenata da Simone Banchieri è in serie positiva da 7 partite, non perdendo dal 15 marzo scorso sul campo del Renate: l’aggancio alla zona play off premierebbe la lunga rincorsa degli azzurri.

DIRETTA NOVARA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Como è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Novara e Como presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lanni; Cagnano, Bellich, Pogliano, Corsinelli; Buzzegoli, Collodel; Zunno, Lanini, Malotti; Rossetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Solini, Iovine; Arrigoni, Bellemo; Terrani, Gabrielloni, Gatto; Rosseti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Novara Como dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.70, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 4.00 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.00.



