Diretta Novara Conegliano/ Streaming video Rai: big match in casa della Igor!

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: SFIDA AI VERTICI

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Boris e Papadopol, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 14 novembre 2020 tra le mura del Pala Igor Gorgonzola di Novara: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. E’ dunque con un vero big match che apriamo la 12^ e penultima giornata del turno di andata del campionato della serie A1 di volley femminile: la diretta Novara e Conegliano, è infatti scontro che ha animato i massimi tornei italiani e internazionali (come l’ultima finale di Supercoppa, per esempio), e siamo sicuri che anche oggi ci regalerà grandissimo spettacolo. Il blasone e il palmares delle due società come le protagoniste chiamate oggi in campo saranno da garanzia e se non bastasse, basti ricordare il gran peso dei tre punti messi oggi in palio, nella penultima giornata della turnata di andata della stagione regolare. Con un solo incontro ancora da recuperare l’Imoco è netta leader della classifica del campionato, visto anche il vantaggio di ben 14 punti sulla prima rivale, ovvero la Igor, che pure ha ancora da disputare qualche incontro in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NOVARA CONEGLIANO

La diretta tv di Novara Conegliano sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

NOVARA CONEGLIANO: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta tra Novara e Conegliano, certo occorre dare agli appassionati un’idea del contesto in cui queso big match avrò luogo oggi. Se infatti conta moltissimo il blasone, il ricco e prestigioso storico, come le star che saranno chiamate oggi in campo, pure non scordiamo che sono sempre tre punti di gran peso quello messi in palio nella 12^ giornata del campionato della serie A1. E che pure in questo momento le due società stanno vivendo momenti molti diversi. Da una parte troviamo infatti le azzurre di Stefano Lavarini, che per causa del Covid hanno potuto finora disputare appena sette partite, ottenendo comunque la seconda piazza in classifica: per la Igor un eccellente tabellino di 6 successi e un solo KO, con 16 punti che pure sembra sfigurare davanti ai 30 finora accumulati dall’Imoco. E’ chiaramente solo un’impressione fugace: Conegliano infatti finora si è dimostrata certo imbattibile ottenendo solo successi, ma ha messo da parte già 10 incontri. È evidente dunque il diverso cammino che le due società hanno vissuto ma tale dato non deve confonderci: il pronostico della diretta tra Novara e Conegliano è ancora quanto mai aperto, e se c’è una squadra che ha concrete possibilità di fermare il Treno-Imoco, quella è proprio l’Agil volley di Lavarini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA