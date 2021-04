Diretta Novara Conegliano/ Streaming video Rai: oggi gara 2 finali scudetto (volley)

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: OGGI IMOCO PER L’IMPRESA

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Santi e Vagni, è la partita di volley femminile in programma oggi, martedì 20 aprile 2021 al PalaIgor Gorgonzola: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Con oggi si disputerà la decisiva gara 2 per i play off scudetto della Serie A1 di pallavolo e davvero non vediamo l’ora di dare il via alla diretta tra Novara e Conegliano. Giocando al meglio delle tre partite in questa fase dei play off, che mettono in palio il titolo italiano, e ricordato che in gara 1 fu straordinaria vittoria per le pantere, capiamo subito che oggi sarà incontro da non perdersi per nulla al mondo: le venete hanno infatti la prima chance di chiudere la serie e diventare campionesse d’Italia per la quarta volta nella loro storia, e per le azzurre è ultima occasione per riaprire la serie e dunque giocarsi il tutto per tutto solo tra pochi giorni. L’attesa dunque verso il fischio d’inizio è grande: siamo sicuri che sarà grandissimo spettacolo ad ogni pallone.

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Conegliano sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 2 per le finali dei play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: IL CONTESTO

Ricordata dunque la posta in palio, il punto di partenza in queste finali per i play off della Serie A1 di volley femminile (3-2 per le venete occorso in gara 1) e consapevoli del valore (come dei palmares) delle due squadre, davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo: prima però vediamo nel dettaglio che cosa è successo in gara 1 delle finali per lo scudetto. Dopo tutto la sfida che ci ha allietato solo pochi giorni fa tra Agil e Imoco è stata tra le più belle della storia della pallavolo italiana per club: la partita si è rivelata in equilibrio fin dall’inizio e ogni pallone è stato affrontato con grinta e determinazione e solo una straordinaria Paola Egonu da 47 punti (record assoluto in una gara in Italia) ha permesso alla squadra di Santarelli di chiudere col risultato di 3-2. In quasi tre ore di grande agonismo sono le azzurre a strappare subito il primo set per 25-23, mentre nel secondo si è dovuto arrivare fino al 40-38 perché Conegliano riuscisse a riportare in parità il risultato sul tabellone. Per le venete è nuovo successo per 26-24 nel terzo set, ma solo dopo una bellissima rimonta dal 22-24 che le ha viste protagoniste negli ultimi palloni. Nella quadra frazione Bosetti, Smarzek e Daalderop salgono in cattedra e senza alcuna paura chiudono per 25-23: al tie break però le padrone di casa, trascinate da Sylla ed Egonu all’ultimo riescono a spuntarla e fare loro il primo match point per lo scudetto. Chissà che accadrà oggi in campo!

