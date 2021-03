Diretta Novara Conegliano/ Streaming video tv: derby per le semifinali Champions!

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: ANCORA DERBY

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Rodriguez Jativa e Santi, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 17 marzo 2021 al PalaIgor di Novara: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. A poche ore dall’ultimo scontro diretto tra Igor e Imoco, andato in scena per la finale della Coppa Italia di Serie A1 solo domenica (vinta dalla pantere), ecco che questa sera ci attende una nuova diretta tra Novara e Conegliano, questa volta valida come andata delle semifinali della Champions league. Dunque solita lotta tra le due maggiori formazioni in Italia e in Europa, ma palcoscenico differente e posta in palio ben diversa: ricordiamo infatti che in questa parte del massimo torneo per club del continente si gioca in match di andata e ritorno e che dunque saranno due incontri a decidere chi, tra la azzurre e le venete, accederà alla finalissima di Verona. Fissare un pronostico per quella che è la sfida più emozionante del tabellone è impresa quasi impossibile: l’ultima parola l’avrà al solito, il campo.

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Novara e Conegliano, in programma oggi alle ore 21.00 sarà visibile in diretta tv solo sul satellite, al canale Sky Sport Arena, canale 204 del telecomando. Il match di andata di semifinale della Champions league sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare il via alla diretta tra Novara e Conegliano, match bollente che ormai da anni domina le massime competizioni nazionali e internazionali: prima però andiamo a ricordare il percorso delle due formazioni italiane, fino a questa semifinale della Champions league. Partendo dalle padrone di casa, dobbiamo segnalare per l’Agil Volley un percorso netto e preciso, fin dalla fase a gironi. Inserite nel gruppo E le azzurre hanno trovato la qualificazione alla fase finale da prime in classifica, con un bottino di 6 successi su sei partite. Ai quarti poi Novara ha avuto la meglio nel doppio contro col Fenerbahce, a cui ha concesso appena due set, uno per match. Cammino più che lineare anche per Conegliano, che ormai da tempo ha superato il record di 50 successi di fila. Ricordiamo pure che nella fase a gironi le pantere hanno chiuso da prime il gruppo B, anche qui segnando il 6 su 6 sul tabellone. Ai quarti poi le venete hanno lottato e non poco contro Scandicci per il pass in semifinale: vinto al tie break all’andata, Conegliano ha poi regolato la serie al ritorno, imponendosi per 3-0. E ora sarà di nuovo gran battaglia tra le due squadre italiane.

