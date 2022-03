Diretta Novara Conegliano/ Streaming video tv: torna la sfida infinita! (volley A1)

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: RECUPERO DI LUSSO!

Novara Conegliano, in diretta dal Pala Igor alle ore 20:00 di giovedì 3 marzo, è valida come recupero della 16^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Una sfida infinita, un big match che nelle ultime stagioni ha dato straordinario lustro al nostro movimento, un incrocio tra le due migliori squadre del volley italiano con buona pace di grandi realtà come Scandicci e soprattutto Monza, che stanno provando ad affacciarsi ai massimi livelli e ci stanno anche riuscendo, visto che al momento è il Vero Volley a essere primo in classifica.

Tuttavia quando si dice pallavolo femminile in Italia si pensa a Novara Conegliano, ed è giusto così perché queste due società si sono sfidate a ripetizione su più livelli, in tanti contesti (tutti) dando vita a battaglie favolose. Oggi si incrociano “solo” in regular season, ma in palio c’è il primo posto in classifica che potrebbe poi fare tutta la differenza del mondo in una eventuale finale scudetto; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Novara Conegliano, mentre aspettiamo che si giochi possiamo dare un rapido sguardo ali temi principali che emergeranno dal big match del Pala Igor…

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Novara Conegliano sarà disponibile sulla televisione satellitare: soltanto gli abbonati potranno assistere alla partita della Serie A1 di volley femminile, che nello specifico verrà trasmessa sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder). In assenza di un televisore, come sempre, i clienti potranno avvalersi senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Novara Conegliano ci farà compagnia tra poco. Intanto dobbiamo dire della situazione di classifica: la Imoco attualmente occupa il secondo posto con 48 punti, ne ha 2 meno di Monza e dunque vincendo questa sera potrebbe sorpassare o comunque agganciare le brianzole, rispetto alle quali poi dovranno recuperare un’altra partita. Conegliano dunque è virtualmente in testa? Sì, ma se dovesse vincere stasera: infatti Novara di partite in meno di Monza ne ha tre, e i suoi punti sono 46 (quarto posto, con davanti Scandicci).

Dunque appare evidente che già tra qualche ora la Igor si potrebbe trovare in seconda posizione, dovendo poi giocare una volta in più della Imoco e due della Vero Volley. Insomma, per il primo posto in regular season la lotta è davvero serrata: come detto il recupero della 16^ giornata avrà anche un tono minore rispetto a certe sfide epiche che Novara e Conegliano ci hanno regalato, ma si guarda al lungo periodo e poi una gara come questa aiuta anche a studiare meglio l’avversaria per le prossime battaglie, dunque vedremo quello che succederà in campo perché tra poco la diretta di Novara Conegliano prenderà il via…

