Diretta Novara Cuneo/ Streaming video tv: derby piemontese di volley

DIRETTA NOVARA CUNEO: PARTITA ACCESA!

Novara Cuneo, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara, si gioca alle ore 19.30 di stasera, domenica 7 novembre 2021, e sarà il bel derby piemontese che spicca nel programma della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La stagione della pallavolo è ormai entrata nel vivo anche per i club e la diretta di Novara Cuneo si annuncia come un appuntamento decisamente intrigante, anche grazie al “pepe” di un derby regionale.

Igor Gorgonzola Novara e Bosca San Bernardo Cuneo hanno entrambe vinto nella scorsa giornata di campionato, rispettivamente contro Perugia e Vallefoglia, anche se la classifica assegna alle due formazioni piemontesi ruoli diversi in questo campionato 2021-2022. Novara è ancora una volta una delle più credibili inseguitrici di Conegliano ed è infatti a quota 11 punti dopo le prime cinque giornate, Cuneo invece dovrà lottare innanzitutto per la salvezza, come dimostrano i 5 punti raccolti fino a questo momento.

DIRETTA NOVARA CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Cuneo sarà visibile stasera per gli abbonati su Sky Sport Arena, perché la televisione satellitare si è aggiudicata una partita per ogni giornata del campionato di Serie A1. Di conseguenza, Novara Cuneo sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA NOVARA CUNEO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Novara Cuneo, abbiamo già delineato quello che potremmo attenderci da queste due squadre in campionato e logicamente i panni delle favorite vanno stasera alle ragazze di Novara, non solo per il fattore campo. Certo, l’Igor Gorgonzola Novara ha già incassato una sconfitta per 3-0 nel primo incrocio con Conegliano, disputato alla terza giornata, ma per il resto ha sempre vinto, ad esempio con un prezioso successo per 2-3 sul difficile campo di Monza, dunque Novara sembra ancora una volta destinata al ruolo di prima sfidante che supera di scalfire il dominio di Conegliano.

Cuneo, come detto, deve invece pensare innanzitutto a salvarsi. La vittoria per 3-0 di domenica scorsa contro Vallefoglia è sicuramente molto significativa in tal senso, perché già potremmo parlare di uno scontro diretto, ma c’è da sottolineare anche il bel colpaccio per 2-3 in casa di Trento, altro risultato che alla lunga potrebbe rivelarsi molto importante per la Bosca San Bernardo Cuneo, anche se oggi la missione nel derby appare decisamente molto complicata…



