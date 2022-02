DIRETTA NOVARA DINAMO MOSCA/ Video streaming tv: il “caso” del Dukla Praga

DIRETTA NOVARA DINAMO MOSCA: IL CASO

Aspettando la diretta di Novara Dinamo Mosca, ricordiamo quale sia stato il caso che rischia di essere determinante per le sorti del gruppo C di volley Champions League. Lo scorso 2 febbraio la partita delle russe sul campo del Dukla Praga non si è giocata: la Dinamo Mosca ha lamentato il fatto che l’ambasciata ceca abbia negato il visto d’ingresso nel Paese a cinque membri dello staff tecnico (tra questi anche l’allenatore). Informata la Cev per ottenere assistenza, la società russa pare non abbia avuto risposte: così, in mancanza di una nota da parte della federazione, il Dukla Praga ha vinto 3-0 a tavolino.

Questo risultato avrebbe mandato aritmeticamente Novara ai quarti di Champions League, ma poi è successo che il ricorso della Dinamo Mosca è stato accolto e il match è stato disputato: per la precisione due giorni fa, e la squadra russa si è imposta con un netto 3-0. Dunque la classifica del gruppo C è cambiata: Novara è sempre in testa con 12 punti, ma la Dinamo Mosca ne ha 10 e vincendo questa sera scavalcherebbe la Igor Gorgonzola nel numero di successi, qualificandosi ai quarti. A quel punto Novara potrebbe lamentare di aver affrontato il THY Istanbul in un contesto che in quel momento era ben diverso, ma questo ovviamente non dovrebbe bastare per un eventuale ricorso; insomma, meglio vincere sul campo stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NOVARA DINAMO MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Novara Dinamo Mosca non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: la buona notizia comunque è che la Champions League di volley femminile viene mandata in onda dal broadcaster Disovery Plus, dunque questa partita potrà essere seguita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

NOVARA DINAMO MOSCA: DENTRO O FUORI!

Novara Dinamo Mosca è in diretta dal PalaTerdoppio, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 15 febbraio: valida per la 6^ e ultima giornata nel gruppo C di volley Champions League 2021-2022, rappresenta per le due squadre uno spareggio per qualificarsi ai quarti. La situazione è chiara: per entrambe 4 vittorie e una sconfitta, ma Novara ha “solo” due punti di vantaggio rispetto alle russe (battute nettamente nel match di andata) e dunque anche perdendo al tie brek si andrebbe a pari, con la vittoria in più della Dinamo Mosca che a quel punto farebbe la differenza mettendo in crisi la squadra di Stefano Lavarini.

Insomma, la Igor Gorgonzola rischia la beffa, e rischia di pagare a caro prezzo l’incredibile sconfitta contro il THY Istanbul; si giocava in un contesto particolare che spiegheremo, solo che adesso la diretta di Novara Dinamo Mosca potrebbe realmente rappresentare una cocente delusione per le piemontesi anche se, bisogna dirlo, la nostra rappresentante in Champions League parte nettamente favorita, e allora possiamo andare a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita del PalaTerdoppio.

DIRETTA NOVARA DINAMO MOSCA: RISULTATI E CONTESTO

Incredibile a dirsi e anche solo a pensarlo, ma la diretta Novara Dinamo Mosca è uno spareggio per la qualificazione ai quarti di Champions League. Incredibile per almeno due ragioni: intanto lo scorso 23 dicembre la Igor Gorgonzola aveva dominato in Russia, vincendo 3-0 (anche se con set tirati) e dunque dimostrando la propria superiorità sull’avversaria. Inoltre, due settimane fa Novara era aritmeticamente qualificata e la Dinamo Mosca aveva una sconfitta in più sul groppone; poi la Cev ha deciso di far comunque giocare il match di Praga (che era stato assegnato a tavolino al Dukla) e così la Dinamo Mosca ha incamerato un netto 3-0 che gli permette di arrivare all’ultima giornata sapendo che una vittoria significherà andare ai quarti di finale. Novara potrà avere eventualmente da recriminare sulle decisioni della federazione europea, ma questo è quanto: se eliminazione sarà, Stefano Lavarini e le sue ragazze dovranno guardare soprattutto alla sconfitta di Istanbul maturata il 2 febbraio, davvero inusuale e che ora potrebbe rappresentare la fine del percorso in Champions League. Comunque sia Novara parte favorita, e poi si potrà giocare i quarti nella classifica delle migliori seconde…

