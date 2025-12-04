Diretta Novara Fenerbahçe streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la Champions League di volley femminile.

DIRETTA NOVARA FENERBAHCE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Novara Fenerbahçe, come abbiamo già visto la squadra turca presenta nel roster la nostra Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale in carica con la nazionale di cui è palleggiatrice titolare, ma l’estate ha portato in dote anche la firma di coach Marcello Abbondanza che aveva già allenato qui tra il 2013 e il 2017 (vincendo due volte campionato e Coppa di Turchia, ma anche la Coppa Cev) e che nel nostro Paese ha vinto in due occasioni la Coppa Italia con Villa Cortese dopo essersi andato a prendere sempre la Coppa Cev con Pesaro, un allenatore con la bacheca piena.

La capitana del Fenerbahçe è sempre l’eterna Eda Erdem, quasi 39 anni; tra le giocatrici da tenere d’occhio spiccano sicuramente le 2004 Arina Fedorovtseva e Ana Cristina de Souza, ma anche la polacca Agnieszka Kakolewska che ha 10 anni più di loro e in Italia abbiamo visto con le maglie di Casalmaggiore e Scandicci. Adesso però bisogna accantonare tutti questi discorsi perché sta arrivando il momento di giocare, possiamo quindi lasciare che a parlare siano le tante giocatrici di spessore presenti in campo perché la diretta Novara Fenerbahçe sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA NOVARA FENERBAHCE IN STREAMING VIDEO TV

Saremo sui canali di Sky Sport per quanto riguarda la diretta tv di Novara Fenerbahçe, che in diretta streaming video potrà essere seguita su Now oppure Volleyball Tv.

SUPER MATCH!

Sarà un grande show quello che ci attende con la diretta Novara Fenerbahçe: la partita va in scena alle ore 18:00 di giovedì 4 dicembre 2025, valida per la seconda giornata nel girone B di volley Champions League 2025-2026, la Igor Gorgonzola tornata a disputare questa competizione inizia a giocarsi oggi il primato nel gruppo.

È una Novara che all’esordio ha raccolto un’importante vittoria contro Lodz: al momento è sotto nel quoziente set rispetto al Fenerbahçe, che da prassi ha demolito il Benfica per 3-0, ma il successo delle piemontesi è arrivato in trasferta e ora la speranza è quella di far valere il fattore campo nel big match.

Va anche ricordato che in campionato Novara sta facendo bene, anche se forse non benissimo: è attualmente quinta in classifica ma con una o anche due partite in meno rispetto a chi sta davanti, ha già battuto anche Milano ma per contro campeggiano le tre sconfitte incassate lungo la strada.

Adesso si cambia registro, la diretta Novara Fenerbahçe potrebbe essere considerata una sorta di finale anticipata e anche per questo sarà molto importante prendersi una vittoria, per dare un segnale forte alle avversarie e mettersi al comando del girone, dettaglio che potrebbe fare la differenza in seguito.

DIRETTA NOVARA FENERBAHCE: UN TEST MOLTO IMPORTANTE

Ci stiamo avvicinando alla diretta Novara Fenerbahçe, come detto è uno dei big match di questa Champions League di volley femminile e che rappresenta anche il ritorno (magari il primo di tanti) di Alessia Orro nel nostro Paese, perché bisogna ricordare che in estate la palleggiatrice della nostra nazionale ha salutato il Vero Volley per firmare con la squadra turca, dove si sta già imponendo a grandi livelli. Sarà uno scontro tra due realtà che sono già state in grado di sollevare questo trofeo: a dire il vero il Fenerbahçe lo ha fatto nel 2012 e dunque è passato parecchio tempo, da allora non è più riuscito a ripetersi.

L’anno scorso ad esempio ha sprecato una grande occasione: dopo aver vinto 3-0 l’andata dei quarti contro il VakifBank è stato eliminato al golden set nel derby turco, certamente l’epoca recente in Champions League ci ha detto di una squadra di straordinaria qualità che però ha sempre avuto qualcosa in meno rispetto a chi poi è andato in fondo a giocarsi il trofeo. Per Novara, si tratta appunto di un ritorno e la sensazione è che ci siano tutti gli strumenti quantomeno per provare a prendersi la semifinale; scopriremo in seguito e strada facendo se sarà così, l’obiettivo passa certamente anche dalla partita di questa sera.