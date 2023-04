DIRETTA/ Novara Feralpisalò (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia (Serie C)

DIRETTA NOVARA FERALPISALÒ: LE STATISTICHE

Finalmente ci siamo, la diretta Novara FeralpiSalò sta per iniziare e questo è senza dubbio il momento perfetto per dare uno sguardo alle statistiche. I piemontesi, su 49 punti totali, ne hanno messi a referto 28 in casa. Si tratta di un numero importante se consideriamo i 21 in trasferta. Tutto ciò è dovuto ad un attacco che vola in casa con 29 reti e fa più fatica in esterna (17). Scarto che si assomiglia anche per i gol subiti con 17 incassati al Piola e 26 una volta lasciata la comfort zone piemontese.

La capolista FeralpiSalò non fa troppa differenza di fattore campo: 33 punti in casa, 35 in trasferta per un totale di ben 68. Il numero che più impressiona è quello relativo ai gol subiti fuori casa ovvero una miseria di 6 reti, un risultato clamoroso che certifica più di ogni altra cosa quei 35 punti ottenuti lontano dal proprio pubblico. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NOVARA FERALPISALÒ: I PRECEDENTI

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Novara e Feralpisalò soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio è perfettamente in parità: una vittoria per i padroni di casa, un pareggio e una vittoria per gli ospiti. Un record un po’ scarno, considerando le diverse realtà: il Novara è abituato a serie superiori, mentre la Feralpisalò ha una storia molto breve, esclusivamente in terza serie.

La prima sfida tra Novara e Feralpisalò risale al 6 settembre del 2014, gara valida per la Serie C: risultato di 1-0 per i piemontesi grazie al timbro del solito Simone Corazza. La gara di ritorno del 17 gennaio seguente è terminata 1-1: reti di Gonzalez e Broli. Infine, la sfida d’andata di questo campionato che ha visto stravincere la Feralpisalò per 4-0: reti di Balestrero, Guerra (doppietta) e Bergonzi. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA NOVARA FERALPISALÒ: PARTITA COMBATTUTA!

Novara Feralpisalò, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Silvio Piola di Novara, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Se i padroni di casa sono alla ricerca disperata di punti per i playoff, gli ospiti possono giocare spensierati dopo aver raggiunto la storica e matematica promozione in Serie B.

Il Novara condivide il nono posto con Renate e Juventus U23 con 49 punti, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e quindici sconfitte. Nell’ultimo turno i piemontesi hanno pareggiato 1-1 con l’Arzignano. La Feralpisalò, invece, è primissima a quota 68 punti, frutto di diciannove vittorie, undici pareggi e sei sconfitte. Due vittorie di fila per i lombardi: 1-3 con la Juventus U23 e 1-0 con la Triestina.

NOVARA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Novara Feralpisalò sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FERALPISALÒ

Mister alle prese con i ballottaggi della vigilia, andiamo a disvelare le probabili formazioni della diretta Novara Feralpisalò. Partiamo dai piemontesi, in campo con il 3-5-2: Desjardins, Illanes, Ariaudo, Carillo, Calcagni, Ranieri, Rocca, Varone, Ciancio, Margiotta, Spalluto. Passiamo adesso alla formazione di Vecchi, confermato il consueto 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Panico, Palazzi, Carraro, Balestrero, Siligardi, Butic, Guerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Novara con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Andiamo a disvelare le quote per le scommesse grazie a Goldbet: la vittoria del Novara è a 1,99, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Feralpisalò è a 3,60. Si prospetta una gara con poche reti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,20. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,99 e 1,71.











