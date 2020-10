Diretta/ Novara Giana Erminio (Serie C) streaming video tv: piemontesi alla riscossa

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO: PIEMONTESI FAVORITI!

Novara Giana Erminio, diretta dal signor Arace di Lugo di Romagna, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Silvio Piola. I piemontesi erano partiti con due pesanti sconfitte esterne tra campionato e Coppa Italia, ma hanno suonato la riscossa domenica scorsa all’esordio tra le mura amiche, con un rotondo 3-0 inflitto alla Lucchese grazie alle reti messe a segno da Bianchi, Gonzales e Buzzegoli. Il Novara proverà a sfruttare l’onda lunga del doppio impegno in casa contro un Giana Erminio sconfitto in rimonta in casa dalla Juventus U23 sabato scorso. Il club di Gorgonzola è rimasto a 0 punti in classifica dopo aver trovato il vantaggio con Ferrario, è arrivato un secondo ko di fila dopo la sconfitta di Lecco che ha lasciato l’amaro in bocca per come è stata gestita la gara, sicuramente un’occasione persa per i lombardi.

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Novara Giana Erminio, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Novara e Giana Erminio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Banchieri con un 4-3-2-1: Lanni; Lamanna, Bellich, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Schiavi; Gonzalez, Panico; Zigoni. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Albè affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Zanellati, Perico, Montesano, Marchetti, De Maria; Pinto, Dalla Bona, Greselin; Rossini; Perna, Ferrario.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Novara Giana Erminio grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,65, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,50, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 5,25 la posta scommessa.



