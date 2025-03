DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO, GLI OSPITI CERCANO IL COLPACCIO

Inizia domenica 9 marzo alle ore 17:30 la diretta Novara Giana Erminio. Presso lo Stadio Silvio Piola i padroni di casa tenteranno di evitare di farsi scavalcare in graduatoria dalla compagine ospite, distante appena due punti. I piemontesi sono infatti al settimo posto, nonostante la penalizzazione di due punti inflittale dalla Federazione, a quota quarantadue mentre in undicesima posizione si trovano invece i lombardi, con i loro quaranta punti sin qui ottenuti dall’avvio della stagione 2024/2025 al pari di Renate ed Alcione Milano.

DIRETTA/ AlbinoLeffe Novara (risultato finale 1-1) video streaming tv: Parlati pareggia! (2 marzo 2025)

I Gaudenziani non perdono da quattro partite ed hanno pareggiato nell’ultimo impegno sul campo dell’AlbinoLeffe, così come hanno fatto pure le tre società che stanno davanti a loro e non hanno quindi perso terreno da chi vorrebberro a loro volta scalzare in classifica. Il Novara vede a portata di tiro il duo formato da Trento e Virtus Verona oltre allo stesso Albinoleffe. Pure la Giana ha pareggiato nella scorsa giornata di campionato ma in casa e contro il Lumezzane.

DIRETTA/ Giana Erminio Lumezzane (risultato finale 1-0): Stuckler la porta a casa (Serie C, 28 febbraio 2025)

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Novara Giana Erminio è su Sky o su Now. Potrai infatti vedere la partita in streaming sulle applicazioni Sky Go e Now Tv oppure anche sul tuo televisore se sei abbonato. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Novara Giana Erminio ci fanno pensare ad un 3-5-2 con Minelli, Bertoncini, Di Munno, Donadio, Khailoti, Calcagni, Da Graca, Morosini, Lorenzini, Basso e Maressa per i padroni di casa di mister Giacomo Gattuso. Anche il tecnico Andrea Chiappella dovrebbe scegliere di utilizzare il modulo 3-5-2 per i suoi lombardi con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Scaringi, Caferri, Nichetti, Marotta, Lamesta, De Maria, Capelli e Stuckler.

Video/ Novara Renate (1-0) gol e highlights: Agyemang la porta a casa! (23 febbraio 2025, Serie C)

DIRETTA NOVARA GIANA ERMINIO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano proporre delle quote particolarmente favorevoli ai padroni di casa in merito all’esito finale della diretta Novara Giana Erminio. Per esempio un’agenzia di scommesse come Sisal sembra non voler pagare oltre il 2.40 per l’1 e quindi la vittoria dei piemontesi mentre l’x ed il 2 sono invece più vicini. Il pareggio viene quotato a 2.90 e l’eventuale successo dei lombardi viene infine fissato appunto a 3.00.