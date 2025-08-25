Diretta Novara Inter U23 streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA NOVARA INTER U23 (RISULTATO 0-1), RETE DI TOPALOVIC

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie C tra Novara ed Inter Under 23 con i nerazzurri che sono partiti abbastanza forte. Primi dieci minuti di forcing ma la prima conclusione è del Novara che ci prova con Di Cosmo e il portiere respinge senza particolari problemi. L’Inter fa il gioco e comunque ci prova.

Minuto 16 e grande chance per Kamate che davanti alla porta tira alto sopra la traversa. Un infortunio nel Novara due minuti dopo e poi al minuto 23 gol dell’Inter Under 23, il primo nella sua storia in Serie C. Magistrale punizione del giovane Topalovic e la palla si insacca alle spalle del portiere. Inter Under 23 in vantaggio (Agg. Mario Tramo)

NOVARA INTER U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Una partita così particolare è stata scelta per la trasmissione in chiaro su Rai Sport, opzione che si aggiunge per la diretta Novara Inter U23 in tv alla visione sui canali Sky Sport per gli abbonati, di conseguenza raddoppiano le opzioni anche per la diretta streaming video.

DIRETTA NOVARA INTER U23 (RISULTATO 0-0), COMINCIA LA SFIDA

Comincia ufficialmente la diretta del match tra Novara e l’Inter Under 23, la seconda squadra dell’Inter che debutta ufficialmente nel campionato professionista. Tanta curiosità per vedere la squadra allenata da Vecchi e tanti giovani nella squadra che lo scorso anno vide molti di loro vincere il campionato Primavera. Intanto comincia la partita!

Partenza aggressiva dei nerazzurri e c’è da registrare il forfait dell’ultim’ora di Fontanalarosa mentre il neo acquisto La Gumina – sicuramente un giocatore sopra categoria – partirà dalla panchina. Si gioca allo stadio Silvio Piola e finora primi minuti che vede meglio i giovani nerazzurri (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA NOVARA INTER U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Inevitabilmente nel posticipo del lunedì sera ci attenderà per il girone A di Serie C una prima volta assoluta grazie alla diretta Novara Inter U23, perché per la seconda squadra dei nerazzurri questa sarà la prima partita di campionato di sempre, dopo il debutto ufficiale di settimana scorsa nella Coppa Italia di Serie C. Ecco allora che il testa a testa fra le statistiche delle due squadre fornito come al solito dal sito specializzato Transfermarkt può essere il modo migliore per introdurre la diretta Novara Inter U23.

Per i padroni di casa del Novara ad esempio possiamo parlare di un valore complessivo della rosa pari a 5,50 milioni di euro, già piuttosto alto, sebbene per gli ospiti dell’Inter U23 si arrivi a un valore di ben 12,83 milioni di euro, segnale evidente di una formazione espressione di una big, con tanti talenti che però potrebbero pagare in termini di esperienza. Mai come in questo caso le statistiche quindi andranno interpretate, comunque a livello individuale il valore medio di ogni calciatore è pari a 153.000 euro per il Novara ed è invece ovviamente ben più alto per gli ospiti dell’Inter U23, cioè 458.000 euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NOVARA INTER U23: UNA STORICA PRIMA VOLTA

Oggi, lunedì 25 agosto 2025, lo stadio Silvio Piola ospiterà un match a suo modo storico per la prima giornata della Serie C 2025-2026: alle ore 20.30 infatti la diretta Novara Inter U23 sancirà il debutto in campionato della seconda squadra dei nerazzurri, che è stata creata proprio in vista di questa nuova stagione agonistica.

L’Inter U23 è la quarta squadra di questo tipo, anche se in Serie C ne restano solamente tre a causa della retrocessione dei cugini rossoneri, dei quali i nerazzurri prendono virtualmente il posto con una formazione la cui ossatura è quella della Primavera campione d’Italia di categoria in carica.

Insomma, farà magari difetto l’esperienza, ma certamente non la qualità. Il primo impatto è stato eccellente, sotto forma di successo esterno sul campo del Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, adesso l’Inter U23 si getta sul campionato, con l’obiettivo primario di far vivere ai suoi giovani un’esperienza nel calcio professionistico per poi spiccare il volo.

Il primo test sarà quindi la diretta Novara Inter U23, in una piazza blasonata e che cerca una stagione di livello migliore rispetto all’anno scorso, quando i piemontesi hanno solamente sfiorato la qualificazione in zona playoff. Sicuramente anche i padroni di casa sentiranno di vivere una partita diversa da tutte le altre, una motivazione in più per fare felice il pubblico di Novara…

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA INTER U23

Andrea Zanchetta vivrà una sera speciale: era l’allenatore dell’Inter Primavera l’anno scorso, ora affronterà molti dei suoi ragazzi nelle probabili formazioni per la diretta Novara Inter U23. Il suo Novara dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-1-2: Boseggia in porta; la difesa a quattro uomini con D’Alessio, Lorenzini, Khailoti e Agyemang; il trio di centrocampo con Collodel, Ranieri e Basso; infine in attacco per il Novara il trequartista Donadio dietro alle due punte Alberti e Da Graca.

La risposta di Stefano Vecchi e della seconda squadra nerazzurra potrebbe invece prevedere il 3-5-2 come modulo tattico per l’Inter U23. Tra i pali Melgrati; davanti a lui la difesa a tre con Fontanarosa, Prestia e Re Cecconi; folto centrocampo a cinque con gli esterni Cinquegrano e Cocchi, più Kamate, Topalovic e Fiordilino nel cuore della mediana; infine, ecco Spinaccè e Zuberek nella possibile coppia d’attacco nerazzurra.

PRONOSTICO E QUOTE

Eccovi pure il pronostico sulla diretta Novara Inter U23 in base alle quote dell’agenzia William Hill. Piemontesi leggermente favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 2,15, ma c’è buona fiducia anche nelle possibilità dei nerazzurri, con il segno 2 indicato a 3,05. Infine, si toccherà quota 3,25 in caso di pareggio.