Diretta Novara Juventus U23/ Streaming video Rai: posticipo con derby (Serie C)

Novara Juventus U23, in diretta dallo stadio Silvio Piola di Novara, è il derby piemontese che si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 26 agosto 2019, per la prima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Un posticipo sicuramente affascinante questo Novara Juventus U23, che segna il debutto dei bianconeri nella seconda stagione di attività della squadra B della Juventus affrontando il Novara, altra formazione certamente ambiziosa del girone A della nuova Serie C. Al momento come unici riscontri ufficiali nella nuova stagione abbiamo i primi turni di Coppa Italia: il Novara era stato ammesso in quella maggiore, ma è uscito già al primo turno a causa della sconfitta contro la Virtus Francavilla, mentre la Juventus U23 nella Coppa Italia di Serie C ha passato la prima fase con una vittoria contro la Pergolettese e un pareggio con la Reggio Audace, anche grazie a un pizzico di fortuna, perché con gli emiliani ha giocato ad Alessandria ma formalmente in trasferta, passando in virtù proprio del pareggio “fuori casa”. Da adesso però il gioco si fa più duro, cosa ci dirà Novara Juventus U23?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Juventus U23 sarà disponibile, essendo il posticipo del lunedì sera, sul canale in chiaro Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando). Ciò significa che avremo anche una doppia diretta streaming video, perché RaiPlay si aggiungerà ad ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria – ma in abbonamento. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA JUVENTUS U23

Vediamo adesso che cosa ci possono dire le probabili formazioni per Novara Juventus U23. Per i padroni di casa allenati da Simone Banchieri è da tenere presente che l’unica uscita ufficiale risale ormai a tre settimane fa, comunque il Novara contro la Virtus Francavilla era sceso in campo con il seguente 4-3-3: Benedettini; Visconti, Sbraga, Bellich, Barbieri; Buzzegoli, Collodel, Bianchi; Gonzalez, Kanis, Peralta. Certamente più attendibili le scelte di Fabio Pecchia per quanto riguarda la Juventus U23 scesa in campo una settimana fa contro la Reggio Audace. Modulo 4-3-3 con i seguenti titolari: Nocchi; Di Pardo, Coccolo, Del Fabro, Beruatto; Rafia, Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Novara Juventus U23. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci indicano i padroni di casa favoriti di questo bel derby piemontese. Il segno 1 infatti è quotato a 2,05, si sale poi a 3,25 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,45 volte la posta in palio in caso di colpaccio esterno della seconda squadra bianconera.



