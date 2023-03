DIRETTA/ Novara Juventus U23 streaming video tv: è l’ottavo incrocio in cinque anni

DIRETTA NOVARA JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Siamo arrivati all’ottavo testa a testa tra Novara Juventus U23 dal 2018 ad oggi. Una partita diventata abitudine in queste ultime stagioni, con il precedente più recente che ha visto i bianconeri imporsi 2-1 grazie alle reti di Rafia e Barrenechea, col momentaneo pari di Marignean. Si è trattata della seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2021 terminata con lo stesso risultato, ma stavolta con i gol di Brighenti e Ake da una parte e Zunno dall’altra.

L’unico successo del Novara contro la Juventus U23 è stato quello del 2019 con il punteggio di 2-0 (Gonzalez e Collodel). Nelle partite interne c’è sempre stato un buon feeling degli azzurri sui bianconeri visto che l’U23 non è mai riuscita a vincere, pareggiando due volte (1-1 e 1-1) nel 2018 e 2019. Dunque imbattibilità che potrebbe proseguire, ma al tempo stesso i recenti successi bianconeri potrebbero spezzare la maledizione Novara. (aggiornamento di Christian Attanasio)

NOVARA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

NOVARA JUVENTUS U23: RISULTATO INCERTO!

Novara Juventus U23, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Silvio Piola di Novara, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto per la zona playoff in questo derby piemontese ad altissima tensione.

Il Novara condivide il decimo posto con Padova e Trento a quota 40 punti, frutto di dodici vittorie, quattro pareggi e quattordici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 0-1 contro il Sangiuliano City. La Juventus U23 è nona in classifica con 41 punti, raccolti attraverso undici vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro l’Albinoleffe.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA JUVENTUS U23

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Novara Juventus U23 al via tra pochi minuti. Partiamo dagli azzurri, in campo con il 3-5-2: Desjardins, Ariaudo, Carillo, Illanes, Calcagni, Di Munno, Ranieri, Varone, Ciancio, Galuppini, Vuthaj. Passiamo adesso ai bianconeri, schierati con il 3-4-2-1: Raina, Riccio, Poli, Huijsen, Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Iling Junior, Soule, Sekulov, Pecorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il derby piemontese vede favorita la formazione di casa secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria del Novara è a 2,15, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Juventus U23 è a 3,35. L’Under 2,5 paga 1,58, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Piùe equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

