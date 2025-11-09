Diretta Novara Lecco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA NOVARA LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso entriamo nel vivo dei numeri anche con la diretta di Novara Lecco, con le nostre statistiche pre match che ci forniranno un quadro completo su questa partita. Il Novara arriva in un buon momento di forma e continua a costruire con efficacia: 54% di possesso medio, 1,7 xG, 1,5 xA, e una media di 12,3 tiri totali a partita. Il 63% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, ma la squadra tende a calare nei finali (41% dei gol subiti dopo il 70’). Difensivamente, regge bene l’urto (0,9 xGA, 3,6 tiri nello specchio concessi).

Il Lecco, invece, punta più sulla compattezza e sul gioco diretto: 48% di possesso, 1,5 xG, 1,2 xA, e un baricentro basso (recupero palla medio a 36 metri). Il 57% delle occasioni da gol nasce da transizioni o palle lunghe, con un’efficienza realizzativa in crescita (35% dei tiri nello specchio convertiti). Sul piano atletico, equilibrio (10,8 km percorsi medi per giocatore), ma più duelli vinti dai lombardi (56% contro 50%). Il Novara segna di più nella prima ora di gioco (58% dei gol entro il 60’), mentre il Lecco cresce nei finali. Adesso via al commento live si parte con la diretta di Novara Lecco! (agg. Gianmarco Mannara)

NOVARA LECCO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Come sapete la diretta Novara Lecco sarà fruibile in tv attraverso i canali di Sky Sport; per la diretta streaming video, sempre in abbonamento, vi dovrete affidare a Now.

NOVARA LECCO: OBIETTIVI MOLTO DIVERSI!

Con la diretta Novara Lecco siamo arrivati a discutere di una partita che si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 novembre 2025, presso lo stadio Silvio Piola, e che è valida per la 13^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026: fascino e curiosità in campo, tradizione per due società che hanno scritto pagine importanti del nostro calcio.

Il Novara oggi è appena sopra la zona playout della classifica: ha vinto una sola partita in campionato, quella contro l’Arzignano del 17 ottobre, per contro però ne ha perse appena due perché ha pareggiato in ben nove occasioni, tra l’altro è in serie positiva da cinque gare e dunque in qualche modo riesce a rimanere fuori dai guai.

Almeno relativamente, visto che la situazione comunque scotta; per il Lecco la reazione dopo il ko interno contro il Brescia è stata ottima, battute Renate e Arzignano e secondo posto confermato a 5 punti dalla capolista Vicenza, dunque resta in piedi per i bluceleste la possibilità di andare a prendersi un’altra promozione in Serie B.

La diretta Novara Lecco è davvero dietro l’angolo e allora vedremo quello che succederà sul terreno di gioco oggi pomeriggio, intanto però come al solito dobbiamo parlare anche delle scelte di campo da parte dei due allenatori, che valutiamo attraverso un’analisi maggiormente approfondita delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LECCO

Andiamo dunque a valutare nella diretta Novara Lecco le scelte degli allenatori: Andrea Zanchetta punta sul rombo di centrocampo con Roberto Ranieri che fa il vertice basso e Donadio che invece si piazza tra le linee, ad accompagnare ecco le due mezzali Dell’Erba e Basso con Arboscello e Cortese che non partono battuti, mentre davanti Da Graça, autore di 4 gol in campionato e determinante anche nell’ultimo weekend, contende a uno tra Alberti e Lanini la maglia. In porta per il Novara andrà Boseggi; davanti a lui ci saranno Lorenzini e Khailoti come centrali della difesa, D’Alessio sarà il terzino destro mentre Agyemang, buono per gli assist in questa stagione, opererà sul versante destro.

È invece un 3-4-2-1 quello di Federico Valente per il Lecco, qui i due calciatori che sperano di avere una maglia da titolare sono in particolar modo Bonaiti, che però a centrocampo deve vincere la concorrenza di Frigerio e Metlitka, cosa non semplice, e Galeandro che invece opererebbe sulla trequarti in luogo di Mihali (data per scontata la titolarità di Zanellato), come prima punta Sipos è nettamente favorito su Alaoui e allora possiamo passare alle corsie laterali dove Mattia Rizzo e Kritta sono decisamente in vantaggio per la conferma come titolari, in difesa invece ecco Andrea Mallamo, Romani e Tanco a protezione del portiere Furlan.

PRONOSTICO E QUOTE NOVARA LECCO

Piemontesi favoriti nella diretta Novara Lecco per quanto riguarda le quote dei bookmaker, e bisogna dire che è una sorpresa: comunque il segno 1 per la vittoria del Novara vi garantirebbe una vincita pari a 2,50 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione del Lecco porta in dote un guadagno equivalente a 2,65 volte la giocata e quindi siamo in equilibrio, con il segno X a indicare il pareggio che arriva ad un valore corrispondente a 3,05 volte quella che sarà la posta in palio.