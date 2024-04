Diretta/ Novara Legnago Salus (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Ongaro (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA NOVARA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): CI PROVA ONGARO

Inizia il match tra Novara e Legnago Salus. Ongaro ci prova con il sinistro, sfera che termina fuori. Arriva Ranieri di gran carriera, palla ancora fuori. Gerardini recupera la sfera e calcia, sfera che non inquadra la porta. Siamo giunti al quindicesimo minuto di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Boccia crossa in mezzo, allontana la minaccia Fortin. Ongaro entra in area e cade, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del calcio di rigore. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA NOVARA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Novara Legnago Salus di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SI GIOCA!

La diretta della sfida che vede scendere in campo Novara Legnago Salus rappresenta per i padroni di casa l’ultima chance per tentare di rimanere aggrappata al campionato di serie C. I punti del Novara sono 36 ed una sconfitta quest’oggi potrebbe significare perdere le speranze per la salvezza. Novara che all’interno del proprio campo ha raccolto 18 dei 36 punti fino a questo momento. Il miglior marcatore risulta essere diviso tra due calciatori: Corti e Scappini con 6 reti. Dall’altra parte il Legnago può vantare la presenza in attacco di Daniele Rocco. L’attaccante ha realizzato ben 13 gol e sta risultando una spina nel fianco di diverse difese.

Legnago che ha collezionato 54 punti in questa stagione, risultando essere una delle sorprese di questo campionato. Ottenere tre punti oggi potrebbe significare allontanarsi dal settimo posto e tentare di raggiungere il quinto, occupato al momento dell’Atalanta. Il secondo miglior marcatore della formazione ospite risulta essere Giani con 7 gol. Il giovane attaccante sta brillando in questa stagione ed è andato in rete nell’ultima sfida giocata. (Marco Genduso)

UNA SFIDA INTERESSANTE

Seguiamo la diretta Novara Legnago Salus valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 18.30 del 13 aprile 2024. I piemontesi hanno appena concluso una striscia di imbattibilità lunga undici partite con la sconfitta in casa del Vicenza e cercano riscatto. La classifica parla di un 18esimo posto che racconta le difficoltà di inizio stagione patite dalla squadra di Gattuso.

Discorso diverso, invece, per il Legnago Salus che occupa saldamente la sesta posizione in classifica e non perde una partita dal 22 dicembre scorso. Gli uomini di Donati, però, arrivano da tre pareggi di fila che gli hanno fatto perdere il treno per i primi posti della classifica.

NOVARA LEGNAGO SALUS: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni di Novara Legnago Salus pronta a disputarsi al Silvio Piola di Novara. Giacomo Gattuso potrebbe fare qualche modifica dopo la sconfitta a Vicenza così da rafforzare la fase difensiva. Ngamba potrebbe trovare spazio a centrocampo e Donadio è in lotta per una maglia da titolare.

Il Legnago, invece, si porta verso una riconferma dell’undici che ha pareggiato con la Pro Sesto. Mbakogu è finalmente tornato al gol e potrebbe partire ancora titolare. Anche Rocco e Svidercoschi sono in lotta per un posto nell’undici ma l’ultima parola spetterà come sempre a Donati.

NOVARA LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Novara Legnago Salus di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,05 mentre il suo opposto a 3,00. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,50 sull’importo scommesso.

