Diretta Novara Liberec/ Streaming video tv: tutto facile? (Champions League)

DIRETTA NOVARA LIBEREC: PADRONE DI CASA FAVORITE!

Novara Liberec, diretta dagli arbitri Blaz Markelj (Slovenia) e Fabrice Collados (Francia), si gioca alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 20 gennaio 2022, presso il Pala Igor Gorgonzola di Novara per la quarta giornata del girone C della Champions League di volley femminile. Bando alla scaramanzia, diciamo subito che la diretta di Novara Liberec vedrà nettamente favorite le ragazze della Igor Gorgonzola Novara contro le ospiti ceche del VK Dukla Liberec, come la classifica del gruppo indica in modo chiarissimo.

Novara arriva infatti da tre vittorie in altrettante partite finora disputate nel girone C di Champions League e ha 9 punti in classifica, mentre il Liberec è all’estremo opposto con tre sconfitte su tre e zero punti in classifica. Già all’andata avevamo assistito a un perentorio 0-3 di Novara in terra ceca, stavolta c’è pure il fattore campo che dovrebbe favorire la squadra italiana: guai a scendere in campo credendo di avere già vinto, ma senza dubbio Novara Liberec avrà una sola favorita.

DIRETTA NOVARA LIBEREC STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per l’edizione 2021-22 la Champions League di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque Novara Liberec sarà visibile in diretta tv solo per le televisioni dotate di connessione (e naturalmente di abbonamento), altrimenti solo in diretta streaming video sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA NOVARA LIBEREC: IL CONTESTO

Verso la diretta di Novara Liberec, possiamo con piacere rievocare quella che finora è stata una marcia trionfale per l’Igor Gorgonzola Novara nel girone C di Champions League. Il debutto aveva visto la vittoria casalinga per 3-0 delle piemontesi contro il THY Istanbul, poi è arrivata la già citata vittoria per 0-3 in casa del Dukla Liberec che Novara tornerà ad incrociare questa sera, infine ecco un altro 0-3 esterno sul campo della Dinamo Mosca, che sulla carta dovrebbe essere la rivale più pericolosa per la squadra italiana ma è stata a sua volta travolta.

Una marcia trionfale che difficilmente potrà essere arrestata dal Dukla Liberec, squadra che finora non ha raccolto nemmeno un set, avendo perso per 3-0 anche a Mosca contro la Dinamo e sul campo di Istanbul contro le padrone di casa del THY. Insomma, ragionevolmente l’unico rischio possibile sembra essere quello di prendere la partita sotto gamba, ma Novara ha sicuramente tutte le capacità per evitare anche questo possibile inconveniente.



