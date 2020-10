Diretta Novara Lucchese/ Streaming video e tv: sfida affascinante (Serie C)

DIRETTA NOVARA LUCCHESE: PIEMONTESI FAVORITI?

Novara Lucchese, diretta dall’arbitro Mattia Caldera della sezione Aia di Como, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020, per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C. In sede di presentazione della diretta di Novara Lucchese, match tra due formazioni che vantano trascorsi anche illustri nelle categorie superiori, possiamo ricordare innanzitutto che il Novara sarà chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta subita all’esordio nella nuova Serie C nel sempre sentito derby contro la Pro Vercelli, che di certo non è stato il modo migliore per iniziare il cammino nella stagione 2020-2021. Piemontesi dunque a caccia del riscatto contro una Lucchese che arriva invece dal pirotenico pareggio casalingo per 3-3 contro la Pergolettese: per i rossoneri toscani indicazioni logicamente ottime dall’attacco, molto meno dalla difesa, ma la trasferta di Novara darà nuovi spunti per inquadrare l’inizio della nuova avventura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NOVARA LUCCHESE

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Novara Lucchese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LUCCHESE

Cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Novara Lucchese? Per i piemontesi, domenica scorsa mister Banchieri aveva schierato nel derby a Vercelli un modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale: Lanni in porta; Pagani, Bellich, Bove e Cagnano nella difesa a quattro; Colledel, Buzzegoli e Bianchi a centrocampo; Cisco e Panico sulla trequarti in appoggio alla prima punta Gonzalez. Dall’altra parte, per la Lucchese allenata da mister Monaco possiamo indicare il 4-2-3-1 del pareggio con la Pergolettese: Coletta in porta; davanti a lui Bartolomei (che però è stato espulso), Solcia, Panariello e Lo Curto; in mediana la coppia composta da Kosovan e Cruciani; sulla trequarti Molinaro, Convitto e Nannelli alle spalle della prima punta Bianchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Novara Lucchese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,60 mentre poi si sale a 5,50 per il segno 2 ed invece a 3,60 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



