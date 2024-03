Diretta/ Novara Lumezzane (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA NOVARA LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Novara Lumezzane sta per iniziare in attesa dell’arrivo delle due squadre in campo vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Padroni di casa che si ritrovano al diciassettesimo posto dopo 33 partite giocate con appena 35 punti raccolti. Novara alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona playout distante ben quattro punti e rappresentata dal quindicesimo posto dell’Arzignano.

Le reti realizzate sono 31 mentre 44 quelle subite con il miglior marcatore che viene diviso tra due calciatori: Corti e Scappini, entrambi con sei reti. Dall’altra parte la Lumezzane ha raccolto ben 45 punti con 39 gol realizzati e altrettanti subiti. La squadra ospite sta ben figurando in questo campionato avendo ottenuto una salvezza con netto anticipo, provando anche il colpo chiamato play off. (Marco Genduso)

DIRETTA NOVARA LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Novara Lumezzane bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

TESTA A TESTA

La diretta di Novara Lumezzane vede scendere in campo due formazioni che seguendo i precedenti giocati, presentano ben 14 sfide tra il 2003 ed oggi. All’interno di questi 21 anni di storia la squadra ha davvero ottenuto più successi risulta essere il Novara con ben 8 vittorie. Il secondo risultato più frequente è diviso tra le vittorie della Lumezzane ed il pareggio. In entrambi i casi sono ben tre. La partita con più gol risulta essere quella del 12 agosto 2012.

La gara, valevole per la Coppa Italia, è terminata con la vittoria da parte del Novara con il risultato di 4-3. Il successo più ampio della formazione piemontese risulta essere quello del 18 ottobre 2009, valevole per la nona giornata nel campo di serie C, terminato con la vittoria in trasferta con il risultato di 1-4. La vittoria più importante da parte della Lumezzane è sicuramente quella datata 6 gennaio 2015 con il risultato di 1-3 alla luce dei tre gol realizzati da Ekuban, Alimi e Mogos. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Grande sfida poco scontata quella della diretta di Novara Lumezzane, che si giocherà oggi 30 marzo alle ore 16,15 per la 34esima giornata di Serie C. I padroni di casa affrontano gli ospiti dopo una serie di cinque pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali è giunto contro la Pergolettese con il punteggio di 1-1.

Questa sequenza di pareggi ha portato la squadra al 17º posto in classifica, e ora gli uomini di mister Gattuso cercano di trasformare questi pareggi in vittorie per risalire la classifica. Per il Lumezzane, invece, l’ottavo posto è stato conquistato dopo una convincente vittoria per 3-1 contro la Virtus Verona.

NOVARA LUMEZZANE: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta di Novara Lumezzane cercando i papabili protagonisti del match: per i padroni di casa si prevede che Calcagni agisca come mezzala, incaricato non solo di fornire supporto difensivo ma anche di contribuire all’attacco, sfruttando le sue doti fisiche.

Nell’ultima partita, ha dimostrato queste capacità segnando un gol. Per quanto riguarda il Lumezzane, l’attenzione è rivolta a Moscati, terzino noto per il suo senso del gol, come ha dimostrato nella precedente uscita.

NOVARA LUMEZZANE, LE QUOTE

Non può mancare alla fine della presentazione della partita un affondo veloce, per chi volesse scommettere, sulle quote della diretta di Novara Lumezzane dal sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 2 fisso, mentre la vittoria nerazzurra a 2,5. Il pareggio invece distinto dalla X è quotato a 2,4.











