Diretta/ Novara Mantova, streaming video tv: Galuppini vs Guccione (Serie C)

DIRETTA NOVARA MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Novara Mantova, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Azzurri e biancorossi vogliono risalire la classifica e arrivano da momenti diametralmente opposti: punti pensati in palio.

Il Novara è in zona playoff all’ottavo posto con 28 punti, raccolti grazie a otto vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. Un punto nelle ultime tre per i piemontesi, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Renate. Il Mantova, invece, è quattordicesimo con 24 punti, frutto di sei vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Quattro risultati utili di fila per gli ospiti, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il SG City Nova.

NOVARA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Novara Mantova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA MANTOVA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Novara e Mantova, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine piemontese, schierata con il 4-3-1-2: Pissardo, Calcagni, Benalouane, Khailoti, Urso, Masini, Marginean, Rocca, Galuppini, Bortolussi, Peli. Passiamo adesso ai biancorossi, il modulo è il 4-3-3: Chiorra, Silvestro, Ghilardi, Iotti, Ceresoli, Ejjaki, De Francesco, Pierobon, Guccione, Yeboah, Paudice.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra poco il fischio d’inizio della diretta Novara Mantova, ma ora è il momento di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria del Novara è a 1,80, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo del Mantova paga 4,30 volte la posta. Si profila una gara con poche emozioni e dunque poche reti: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,20. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

