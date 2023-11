DIRETTA/ Novara Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca! (12 novembre 2023)

DIRETTA NOVARA MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, adesso è davvero tutto pronto per dare il via alla diretta di Novara Milano, ma ci resta almeno qualche minuto per leggere dichiarazioni anche su sponda lombarda, per la precisione le parole di Myriam Sylla dopo la sconfitta incassata dall’Allianz Vero Volley Milano nel big-match di domenica scorsa contro Conegliano: “Oggi (domenica 5, ndR) un po’ dolce amaro: amaro per il risultato ma dolce per la risposta del pubblico. Com’è stato giocare al Forum? È stato bellissimo vederlo così pieno. Ci hanno veramente abbracciato e sostenuto.

Credo e spero ci sia stato per un po’ un bello spettacolo; purtroppo poi siamo venute meno ma comunque è stato bello e ho un bel ricordo”. Dal punto di vista strettamente tecnico, il commento di Sylla era stato: “Sulla partita di oggi, abbiamo iniziato sicuramente col piede giusto. Poi però è calata l’attenzione e il focus nel fare alcune cose; questo non basta per vincere”. Una settimana dopo, con pure il debutto in Champions League di mezzo, ecco un’altra super sfida di campionato: parola quindi al campo, adesso finalmente comincia la diretta di Novara Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Milano godrà di una ribalta eccellente, perché andrà in chiaro per tutti su Rai 2, naturalmente al tasto 2 del vostro telecomando. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Novara Milano, accessibile a tutti tramite sito o applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI NOVARA MILANO

NOVARA MILANO: SFIDA DI LUSSO!

Novara Milano, in diretta naturalmente dal Pala Igor Gorgonzola della città piemontese, è la super sfida per la settima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile in programma alle ore 15.45 di oggi pomeriggio, domenica 12 novembre 2023. Si annuncia una partita imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo, perché la diretta di Novara Milano metterà naturalmente di fronte due società di altissimo livello, che sostanzialmente negli ultimi anni si sono alternate nel ruolo di “anti-Conegliano”, con soddisfazioni soprattutto per la Igor Gorgonzola Novara, che è arrivata fin sul tetto d’Europa.

Negli ultimissimi tempi però è cresciuto sempre più l’Allianz Vero Volley Milano, compreso trasferimento ormai praticamente definitivo da Monza al capoluogo lombardo per la squadra che nello scorso maggio è arrivata a gara-5 della finale scudetto contro l’Imoco. Anche nella nuova stagione ovviamente Novara e Milano sono tra le squadre più ambiziose, sia in campionato sia a livello internazionale, la Serie A1 ci ha già dato diversi spunti e oggi siamo davvero curiosi di scoprire come finirà la diretta di Novara Milano…

DIRETTA NOVARA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Milano, adesso è finalmente arrivato il momento di svelare l’attuale situazione di piemontesi e lombarde in questo campionato di Serie A1 2023-2024. Per ora tutto procede alla perfezione per la Igor Gorgonzola Novara, che ha giocato sei partite e le ha vinte tutte, per di più sempre da tre punti per toccare quota 18, cioè il massimo possibile. Una marcia praticamente perfetta, nella quale però forse Novara è stata anche un po’ aiutata dal calendario: mancano ancora i confronti con Milano, Conegliano e Scandicci, quindi oggi sarà il primo big-match per le piemontesi.

L’Allianz Vero Volley Milano invece ne sa qualcosa, perché ha già giocato contro Scandicci e addirittura due volte contro Conegliano, sia in campionato sia in Supercoppa Italiana: le lombarde hanno vinto contro le toscane, ma hanno perso due volte contro le venete, dando la sensazione che almeno per il momento il gap con l’Imoco sia aumentato rispetto alla beffa nella finale scudetto di maggio. La classifica parla di “soli” 11 punti per Milano, che però ha anche una partita da recuperare e di certo resta una delle big del nostro campionato di pallavolo: che cosa ci dirà la diretta di Novara Milano?

