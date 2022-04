DIRETTA NOVARA MONZA/ Video streaming Rai: anche l’anno scorso fu una semifinale

DIRETTA NOVARA MONZA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Novara Monza sono 15 in totale: in casa della Igor se ne sono disputati 9 e il contesto ci parla di 6 vittorie per le piemontesi a fronte di 3 successi per il Vero Volley. In questo campionato la regular season ci ha detto di due vittorie di Novara, che qui al Pala Igor Gorgonzola ha vinto 3-1 mentre all’andata in Brianza si era imposta al tie break; l’ultima vittoria di Monza è esterna, era stato uno 0-3 (23-25, 23-25, 22-25) che si riferiva al match di ritorno nel torneo scorso. Anche nella prima sfida aveva vinto Monza, che così si era presentata alla semifinale playoff con una serie di quattro affermazioni contro Novara.

Non era bastato, perché la Igor quando si era trattato di volare alla finale scudetto era salita di colpi, come solo le grandi squadre sanno fare, e aveva ottenuto il successo in entrambe le gare, imponendosi al quinto set nel match del Pala Igor Gorgonzola e poi riuscendo a ottenere un 3-1 (in rimonta) all’Arena di Monza. Dunque il Vero Volley ha una sorta di conto in sospeso nei confronti di Novara, e in questo immediato rematch della semifinale di un anno fa proverà a centrare l’appuntamento con una storia che ormai sta chiamando da tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NOVARA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Monza sarà trasmessa sui canali della televisione di stato: come sempre si tratta di Rai Sport + e Rai Sport, di conseguenza dovrete andare ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando e l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. In alternativa, la partita valida per la semifinale playoff di Serie A1 potrà essere seguita con il servizio di diretta streaming video: lo fornirà la stessa emittente e non saranno necessari costi aggiuntivi, basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

NOVARA MONZA: INIZIA LA SEMIFINALE PLAYOFF!

Novara Monza, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola alle ore 20:30 di giovedì 21 aprile, si gioca per gara-1 della semifinale playoff nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Anche la pallavolo femminile è arrivata alla sua Final Four: senza troppi scossoni le semifinali le giocano le prime quattro squadre della regular season – il che ci dice di una netta differenza rispetto al resto del gruppo, ma questo lo sapevamo già – e la formula non si discosta da quanto avevamo visto nei quarti, ovvero si parte in casa della squadra messa meglio in classifica procedendo alternativamente a campi invertiti, con eventuale “bella” quindi in Piemonte.

Novara, che ha avuto bisogno di tre partite per eliminare la coriacea Cuneo, ha dunque il vantaggio del fattore campo e può dunque anche aprire in casa, ma dovrà comunque stare attenta perché il Vero Volley è un osso durissimo, lo ha dimostrato per tutta la stagione e ha sicuramente nelle corde la grande possibilità di volare in finale. Lo scudetto non è lontano per nessuna delle due squadre, ma questa semifinale potrebbe davvero essere dispendiosa dal punto di vista delle energie spese; vedremo intanto cosa succederà nell’attesissima diretta di Novara Monza, della quale intanto possiamo provare a presentare i temi principali.

DIRETTA NOVARA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Novara Monza è la semifinale playoff tra le due squadre che, nella classifica di regular season della Serie A1, hanno chiuso rispettivamente al terzo e al secondo posto. I punti a separare le realtà sono 3, ma la Igor ha vinto tre partite in più: la differenza tutto sommato esiste, e ci sarebbe anche allargando l’orizzonte e andando a parlare di queste due società, perché Novara è da tempo una potenza della nostra pallavolo femminile, capace di contendere i titoli a una super corazzata come Conegliano, mentre Monza era in Serie B1 fino a nove anni fa e non ha giocato nel massimo campionato fino al 2016.

Da quel momento però ha davvero iniziato un percorso che l’ha portata a migliorare costantemente; oggi coach Marco Gaspari sogna la prima finale scudetto di sempre e quello che potrebbe essere il terzo titolo in bacheca. Curiosamente, per ora Monza è riuscita a imporsi soltanto in ambito internazionale; intanto ha potuto giocare la Champions League e, non avesse incrociato la Imoco nei quarti, forse oggi staremmo parlando di un percorso andato ancora più a fondo per il Vero Volley. Giocando questa sera al Pala Igor Gorgonzola, le biancoverdi sanno di poter facilmente partire 0-1 nella serie ma, d’altro canto, se dovessero timbrare il blitz in gara-1 avrebbero poi il match point casalingo tra qualche giorno, e dunque attenzione a quello che accadrà tra poche ore…











