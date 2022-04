Diretta Novara Monza/ Streaming video tv: gara-3 è decisiva (Volley)

DIRETTA NOVARA MONZA: BRIANZOLI SENZA FATTORE CAMPO MA

Novara Monza, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola della città piemontese, si giocherà come gara-3 della semifinale playoff della Serie A1 di volley femminile alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 27 aprile 2022. Questa serie è dunque giunta fino alla “bella”, a differenza dell’altra semifinale che ha già promosso Conegliano, che adesso attende di scoprire il nome della sua sfidante nella finale scudetto. Spettacolo assicurato nella sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Vero Volley Monza, che hanno viaggiato allo stesso ritmo praticamente per tutta la stagione regolare e hanno vinto una partita a testa in questa semifinale: oggi però l’equilibrio dovrà essere spezzato…

Novara naturalmente gode del fattore campo che potrebbe aiutare la formazione piemontese, ma già in gara-1 Monza era andata vicina all’impresa, perdendo solamente al tie-break (3-2); considerando che poi domenica in Brianza gara-2 è stata invece vinta dal Vero Volley con un secco 3-0, ecco che Monza di certo non parte battuta. Attenzione però anche all’esperienza: sicuramente Novara è più abituata rispetto alle lombarde a giocare partite così importanti. Sarà però giustamente il campo a dire la verità: cosa succederà nella diretta di Novara Monza?

DIRETTA NOVARA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Monza sarà garantita, ma solamente per gli abbonati a Sky Sport: gara-3 della semifinale scudetto sarà infatti visibile sul canale Sky Sport Arena. In alternativa (ma sempre per gli abbonati) sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go.

DIRETTA NOVARA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Novara Monza avrà quindi il fascino della partita secca, che per una delle due squadre sancirà la fine della stagione. Di recente ha convinto un po’ di più Monza: la stagione di Novara resta molto buona nel suo complesso (ha ceduto il primato a Conegliano pur avendo chiuso il campionato a pari punti), però nei playoff ha avuto bisogno di tre partite per eliminare Cuneo, mentre in questa semifinale sembra soffrire quando c’è da combattere punto a punto, dato che i tre set finiti ai vantaggi fra gara-1 e gara-2 sono andati tutti a Monza. Novara però ha il fattore campo, finora sempre rispettato: un’altra vittoria casalinga e ci sarebbe la super finale contro Conegliano.

Monza invece ha già disputato una stagione eccellente, sfiorando la finale di Champions League e arrivando alla ‘bella’ della semifinale scudetto. Oggi però il Vero Volley è al bivio: una sconfitta sancirebbe che le due big hanno ancora qualcosa in più, mentre in caso di impresa a Novara ci sarebbe per le lombarde la certificazione del ruolo come minimo di seconda forza, in attesa della sfida che sarebbe con l’Imoco in finale scudetto. Bisogna ribaltare il fattore campo, ma la Monza vista nelle scorse partite ce la potrebbe fare.











