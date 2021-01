DIRETTA/ Novara Olbia streaming video tv: tre i precedenti del match (Serie C)

DIRETTA NOVARA OLBIA: LO STORICO

La storia della diretta di Novara Olbia è decisamente breve, ma fornisce elementi interessanti per la presentazione della partita di oggi, valida per il girone A di Serie C. Infatti tutti i precedenti sono relativi agli ultimi due campionati – in totale sono tre sfide perché l’anno scorso a causa del Coronavirus non si riuscì a disputatare la partita di ritorno. Ebbene, i numeri parlano nettamente a favore del Novara, che contro l’Olbia ha sempre vinto. Per i sardi un incubo che ha avuto inizio domenica 16 dicembre 2018, quando la partita giocata a Novara terminò con la perentoria vittoria per 4-0 dei padroni di casa piemontesi. Le successive due partite sono state invece giocate ad oLbia, ma nemmeno il fattore campo ha aiutato i sardi, sconfitti infatti con il medesimo punteggio di 1-2 sia nella partita disputata giovedì 18 aprile 2019 sia in quella andata invece in scena domenica 17 novembre 2019. La storia pro-Novara sarà confermata anche oggi oppure stavolta ci attendono delle novità? Lo dirà il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA OLBIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Olbia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

OSPITI IN STRISCIA POSITIVA

Novara Olbia, in diretta dallo stadio Silvio Piola di Novara, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Importante ripresa di campionato per due formazioni che stanno cercando di trovare una dimensione certa in questo campionato. La squadra sarda nelle ultime partite del 2020 ha cambiato nettamente marcia, inanellando 6 risultati utili consecutivi dopo un avvio di campionato che era stato nettamente a rilento. 4 pareggi e 2 vittorie nelle ultime partite disputate in campionato dall’Olbia, particolarmente importante l’ultimo successo ottenuto dai sardi battendo di misura in casa il Lecco, che veleggia nelle parti alte della classifica del girone.

L’Olbia ha così agganciato la Pistoiese e proprio il Novara al confine della zona play out. Per i piemontesi la stagione continua ad essere particolarmente travagliata, l’ultimo ko nello scontro diretto con la Pistoiese ha ufficialmente visto risucchiata la formazione allenata da Banchieri in zona retrocessione: uno sviluppo inaspettato per una squadra che al contrario puntava ai play off ad inizio stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA OLBIA

Le probabili formazioni di Novara Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simone Banchieri con un 4-3-1-2: Lanni, Pogliano, Sbraga, Migliorini, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Collodel; Schiavi; Zigoni, Lanini. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare, Cadili; Pennington, Giandonato, Ladinetti; Biancu; Ragatzu, Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Novara e Olbia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA