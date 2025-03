DIRETTA NOVARA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato prima del fischio di inizio della diretta di Novara Padova, come da nostra abitudine sfrutteremo questi dati per capire che tipo di partita andremo a vedere in termini di trend e poi anche per vedere chi alla fine potrebbe avere o meno la meglio. Per farlo vediamo innanzitutto la squadra di casa, il novara che viene a questa partita dopo una serie di tre pareggi consecutivi. Perché questo? Nelle ultiem tre partite ha sempre concesso almeno un gol negli ultimi venti minuti del secondo tempo, andando cosi a rovinare il bel lavoro fatto in attacco visto che secondo il calcolo AVG la squadra dovrebbe segnare 0,9 reti mentre nelle ultime tre questa media è salita all’1,1.

Il Padova invece è una potenza del campionato, visto che basa molto sulla difesa che infatti subisce solo 0,7 reti ogni novanta minuti. L’attacco fa il suo, anche se non eccelle: 1,5 reti fatte nello stesso arco temporale e questo basta a portare a casa il 60% di vittorie in stagione. Vedremo se oggi continueranno sotto questo punto di vista, e lo vedremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Novara Padova, il fischio di inizio è vicino e noi non vogliamo perderlo in alcun modo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento per seguire la diretta Novara Padova lontano dal Piola è su Sky. Tutti gli iscritti al pacchetto sport potranno vedere i piemontesi ospitare i veneti tramite l’applicazione ufficiale Sky Go in streaming. Sul canale Sky Sport 251 verrà invece trasmessa la gara in televisione.

NOVARA PADOVA, OBIETTIVO RIENTRARE NEI PLAYOFF

Inizia domenica 23 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Novara Padova. Presso lo Stadio Silvio Piola i Gaudenziani hanno bisogno di centrare il piazzamento in zona playoff e questo obiettivo non risulta affatto difficile da raggiungere vista la situazione di classifica. I padroni di casa sono appunto in undicesima posizione con quarantadue punti condizionati dai due di penalizzazioni inflitti dalla Federazione, gli stessi del’Alcione Milano che si para davanti a loro. Tuttavia, le tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Caldiero Terme, rimediate dal Novara mettono un po’ di apprensione nei tifosi.

Il Padova guida invece la graduatoria del girone A con i suoi settantacinque punti. Il rendimento un po’ altalenante offerto nelle ultime settimane ha consentito al Vicenza di ridurre il distacco a quattro lunghezze e adesso i patavini puntano a riconfermarsi in vetta senza subire ulteriori rallentamenti. I veneti di recente hanno sconfitto la Pergolettese, altra compagine che sogna ancora di poter rientrare in corsa per un posto nei playoff della post regular season.

NOVARA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ tempo di probabili formazioni anche per la diretta Novara Padova e possiamo subito individuare l’impiego di una difesa a tre nelle preferenze di entrambi gli allenatori per le rispettive compagini. Il modulo 3-5-2 con Minelli, Khailoti, Bertoncini, Lorenzini, Donadio, Di Munno, Ranieri, Basso, Agyemang, Da Graca e Ganz dovrebbe essere quello scelto da mister Giacomo Gattuso per i padroni di casa. Gli ospiti del tecnico Andreoletti dovrebbero invece schierarsi secondo un 3-4-3 con Fortin, Faedo, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Crisetig, Varas, Favale, Valente, Bortolussi e Buonaiuto.

DIRETTA NOVARA PADOVA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano essere tutti d’accordo nell’indicare i patavini come i favoriti per la vittoria nel pronostico che emerge dalle quote offerte per la diretta Novara Padova. Secondo Sisal i biancoscudati dovrebbero aggiudicarsi i tre punti in palio e quindi il segno 2 viene posto a 1.77. Il pareggio è proposto con un interessante 3.30 mentre l’1 che significherebbe la vittoria dei piemontesi è infine quotato a 4.40.