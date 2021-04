Diretta/ Novara Pistoiese (Serie C) streaming video tv: piemontesi per i play off

DIRETTA NOVARA PISTOIESE: RISULTATO INCERTO…

Novara Pistoiese, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Piemontesi ormai in piena corsa per la qualificazione ai play off, le ansie della zona play out sono ormai state messe alle spalle dagli azzurri che al momento dividono il decimo posto in classifica nel girone A con il Grosseto.

Soprattutto, la squadra allenata da Simone Banchieri è in serie positiva da 5 partite consecutive e ora proverà a prolungarla contro una Pistoiese che è però a sua volta finalmente ritornata alla vittoria, battendo il Renate e cacciando indietro i tentativi di rimonta di Lucchese e Livorno.

Gli orange sono ormai certi di doversi giocare la salvezza ai play out, da terzultimi vedono le prime squadre che li precedono, Giana Erminio e Pistoiese, lontane 8 punti e anzi l’obiettivo è non far crescere questo divario per non veder sfumare anche la possibilità degli spareggi: il regolamento infatti recita “Gli incontri di play-out non si disputano se fra le due squadre ipoteticamente coinvolte il distacco in classifica è superiore agli 8 punti“, e dunque la Pistoiese si trova al limite.

DIRETTA NOVARA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Pistoiese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PISTOIESE

Le probabili formazioni della sfida tra Novara e Pistoiese allo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lanni; Cagnano, Pogliano, Bellich, Lamanna; Collodel, Buzzegoli; Zunno, Lanini, Malotti; Rossetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Sottili con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Nordi; Baldan, Varga, Pezzi; Mazzarani, Mal, Spinozzi, Simonetti, Simonti; Valiani; Chinellato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Novara Pistoiese, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.80 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.

