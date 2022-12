Diretta Novara Potsdam/ Streaming video tv: via alla Champions League di volley

Novara Potsdam, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente della città piemontese, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 6 dicembre 2022, e sarà naturalmente il grande debutto per Novara nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che parte solamente a dicembre per quanto riguarda il tabellone principale – le italiane erano tutte esentate dai preliminari – e quindi finalmente si aggiunge al campionato, dove si gioca a gran ritmo ormai da ben un mese e mezzo, dopo i Mondiali. La Igor Gorgonzola Novara è inserita nel girone C, nel quale il primo ostacolo sono le tedesche del SC Potsdam.

La diretta di Novara Potsdam avrà allora il fascino del debutto e possiamo ricordare che cosa prevederà in questa stagione il regolamento della Champions League: ricordiamo che si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Insomma, l’obiettivo è quello di vincere il girone e sarà importante partire con il piede giusto: cosa ci dirà la diretta di Novara Potsdam?

DIRETTA NOVARA POTSDAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Novara Potsdam il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Novara Potsdam in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA NOVARA POTSDAM: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Potsdam, possiamo ricordare che oltre alle piemontesi e alle tedesche fanno parte dello stesso girone C di Champions League anche le turche del Vakifbank Istanbul che naturalmente saranno le rivali più pericolose di Novara per il primato ed infine la compagine serba della Stella Rossa di Belgrado. Per analizzare la situazione di forma della Igor Gorgonzola Novara dobbiamo tuttavia fare naturalmente riferimento al campionato di Serie A1, dove le piemontesi occupano il quarto posto con 22 punti dopo dieci partite disputate finora.

Il bilancio è comunque positivo grazie a otto vittorie, tra le quali potremmo citare il 3-0 rifilato a Scandicci come punto più alto, d’altro canto ci sono state anche un paio di sconfitte e tanto è bastato per mettere Novara in coda al gruppetto delle formazioni più ambiziose del nostro campionato. C’è anche da riscattare la beffa dell’anno scorso, quando Novara chiuse seconda il proprio girone, ma fu una delle due peggiori seconde (la formula era diversa) e di conseguenza si dovette fermare già al termine dei gruppi: si punta certamente più in alto stavolta, quali risposte ci darà quindi la diretta di Novara Potsdam?

