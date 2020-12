Diretta/ Novara Pro Patria (Serie C) streaming video tv: a caccia di continuità

DIRETTA NOVARA PRO PATRIA: PIEMONTESI VOGLIONO RIPRENDERE QUOTA!

Novara Pro Patria, in diretta dallo stadio Silvio Piola di Novara in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre sono a caccia della giusta continuità, anche se al momento solo la Pro Patria sembra in grado di giocarsi una chance nei play off, dividendo il nono posto in classifica con il Grosseto. I bustocchi dopo la sconfitta sul campo della Juventus U23 sono riusciti a rialzare la testa prendendosi tutta la posta in palio contro il Lecco e dimostrando di poter puntare alla post season, a patto appunto di trovare la continuità di cui sopra. Ha messo momentaneamente da parte le ambizioni di play off il Novara che al momento deve badare invece soprattutto a tenere lontani i play out. Piemontesi con 2 soli punti di vantaggio alla Pistoiese quintultima e reduci da una sconfitta in casa della Pergolettese che ha interrotto una serie di 3 pareggi consecutivi per gli azzurri, che non vincono in campionato da ben 9 partite: ovvero, dalla trasferta di Livorno del 21 ottobre scorso.

DIRETTA NOVARA PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Pro Patria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Novara Pro Patria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Michele Marcolini con un 4-3-3: Lanni; Natalucci, Bove, Migliorini, Sbraga; Collodel, Bianchi, Hrac; Cisco, Panico, Zigoni. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Javorcic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Greco, Lombardoni, Saporetti, Gatti; Colombo, Niccol Bertoni, Galli, Pizzul; Kolaj, Parker.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Novara e Pro Patria, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.90.



