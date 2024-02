DIRETTA/ Novara Pro Sesto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio)

DIRETTA NOVARA PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Raccontiamo l’imminente diretta di Novara Pro Sesto anche attraverso i numeri raccolti dalle due squadre. Momento esaltante per il Novara, o meglio: la squadra piemontese ha cambiato passo dopo lo 0-3 interno subito dall’Albinoleffe. Era inizio novembre: fino a quel momento il Novara non aveva mai vinto e aveva raccolto appena 5 punti in 12 giornate, nelle altre 13 partite sono invece arrivate cinque affermazioni a fronte di altrettanti pareggi e tre sconfitte, dunque i punti raccolti sono stati 20 per un totale inversione di tendenza, adesso ci sono due vittorie consecutive entrambe maturate con il risultato di 1-0, segno che la squadra sta anche diventando abbastanza cinica nelle sue prestazioni.

La Pro Sesto non vince dal 18 novembre, curiosamente contro l’Albinoleffe: da quel momento ben sei sconfitte e quattro pareggi, come racconta il penultimo posto in classifica. Il dato peggiore? Appena un gol segnato nelle ultime 10 partite, pensate che la Pro Sesto è rimasta a secco di reti per la bellezza di 1003 minuti prima che la punizione di Nicolò Bruschi ad Arzignano spezzasse il sortilegio. I milanesi hanno la miseria di 14 gol all’attivo in tutto il campionato: cosa succederà oggi? Chiediamolo al campo, perché finalmente ci siamo: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti del match, la diretta di Novara Pro Sesto sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NOVARA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Novara Pro Sesto sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

NOVARA PRO SESTO: PIEMONTESI IN NETTA RIPRESA!

Scontro salvezza in questa diretta di Novara Pro Sesto che si prospetta come uno scontro cruciale per il loro campionato. La gara, valida per la 26esima giornata di Serie C andrà in onda oggi 13 febbraio alle ore 18,30. Il Novara è attualmente al 17esimo posto, ha mostrato segnali di ripresa con le ultime due vittorie consecutive, dimostrando una volontà di uscire dalle zone basse della classifica.

Passando agli ospiti invece, il Pro Sesto si trova in una situazione più delicata, occupando la penultima posizione in classifica. I visitatori cercheranno di riprende confidenza con il gol contro una diretta rivale per la salvezza, una sfida da non perdere dunque.

DIRETTA NOVARA PRO SESTO: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo adesso quali saranno i protagonisti nello scontro salvezza di questa diretta di Novara Pro Sesto osservando le probabili formazioni: il Novara sembra intenzionato a confermare in campo Di Munno, la mezzala che si è rivelata fondamentale nelle ultime due partite, contribuendo anche con un gol decisivo nell’ultima uscita.

Per il Pro Sesto fondamentale sarà Bruschi, il punto di riferimento offensivo della squadra. Il giocatore, autore del gol nell’ultima partita, rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria. La sua presenza è di vitale importanza per la squadra ospite, che cercherà di sfruttare la sua abilità nel creare opportunità da gol.

NOVARA PRO SESTO, LE QUOTE

Passiamo dunque alle quote della diretta di Novara Pro Sesto, viste sul sito di Eurobet. Il segno numero 1 viene quotato a 2,2. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,4. Mentre il segno 2 è quotato a 2,6.











